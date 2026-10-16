Τραμπ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είμαι απογοητευμένος – Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα χρειαστεί να της δώσω χάρη

Τραμπ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είμαι απογοητευμένος – Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα χρειαστεί να της δώσω χάρη

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Τραμπ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είμαι απογοητευμένος – Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα χρειαστεί να της δώσω χάρη

by anatolh kim
16/10/2026
in Κόσμος
epa13307025 US President Donald Trump speaks as members of professional police and firefighters' organizations eat lunch in the Rose Garden at the White House in Washington, DC., USA, 15 October 2026. EPA/TOM BRENNER / POOL

epa13307025 US President Donald Trump speaks as members of professional police and firefighters' organizations eat lunch in the Rose Garden at the White House in Washington, DC., USA, 15 October 2026. EPA/TOM BRENNER / POOL

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» από την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο να της παραχωρήσει χάρη, εάν εμπλακεί σε νομικές υποθέσεις, απαντώντας: «Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι».

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξή του στο Newsmax, όπου ο Τραμπ αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η Γκίλφοϊλ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές εξελίξεις,και αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο της προεδρικής χάρης.

«Διάβασα κάποια πράγματα, δεν έχω μιλήσει μαζί της», ανέφερε, προσθέτοντας: «Το ενδιαφέρον είναι ότι ήταν πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα. Έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβης στην Ελλάδα, οπότε είμαι απογοητευμένος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν δεν είναι θετικά για εκείνη.

Στη συνέχεια είπε για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «τη γνώριζα για χρόνια, ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, δεν την ήξερα τόσο τόσο καλά», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη σχέση της με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

«Είναι ικανή αλλά όταν διάβασα όσα έγραφαν έμεινα έκπληκτος και απογοητεύτηκα» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
www.real.gr

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