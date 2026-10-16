Σημαντικές βελτιώσεις για εργαζόμενους γονείς φέρνει νέο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εξήγγειλε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως επεσήμανε η υπουργός, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα τελευταία χρόνια στοχεύει στην ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων με συντονισμένες πρωτοβουλίες όπως η επέκταση της άδειας μητρότητας από τους 6 στους 9 μήνες, η θέσπιση της άδεια πατρότητας, η δυνατότητα μεταβίβασης μέρους της άδειας μητρότητας στον πατέρα, η άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το επίδομα γονικής αδείας το οποίο έχει καταστεί αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Με το νέο νομοσχέδιο το Υπουργείο ενισχύει περαιτέρω τη λήψη της γονικής άδειας προβλέποντας πλήρη ελευθερία στη λήψη της.

Συγκεκριμένα η υπουργός ανέφερε τα εξής:

«Κάθε εργαζόμενος γονέας δικαιούται 4 μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί που έχει έως 8 ετών. Έως τώρα το θεσμικό πλαίσιο τι λέει; Πρέπει να μεσολαβήσει ένας χρόνος μεταξύ, αν έχεις δυο παιδιά για παράδειγμα, από την πρώτη άδεια και τη δεύτερη. Αυτός ο ένας χρόνος θα καταργηθεί. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο πως ακριβώς θα λαμβάνεις αυτή», εξήγησε η υπουργός. Επιπλέον, το νομοσχέδιο θα προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη δεν χρειάζεται πλέον να δηλώσουν τη σειρά με την οποία θα πάρουν την άδεια, καθώς και ότι η άδεια φροντιστή θα μπορεί να λαμβάνεται χωρίς να έχει συμπληρωθεί εξάμηνο από την πρόσληψή του εργαζόμενου. Είναι μέτρα που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά κατά προτεραιότητα, τους εργαζόμενους γονείς, να τους δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη που χρειάζονται, για να συνδυάσουν την προσωπική τους ζωή, την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους ζωή»