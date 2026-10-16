Πόσο πληρώνουμε φέτος τον καφέ μας και τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι; Επιστρέφουμε με τη σύγκριση τιμών καφέ του Pricefox για το 2026, για να δούμε πού βρίσκουμε τις πιο οικονομικές επιλογές και ποιοι καφέδες έχουν ακριβύνει περισσότερο.

Με πραγματικές τιμές από γνωστή πλατφόρμα delivery και δεδομένα για τις 6 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, βλέπουμε πως η φετινή χρονιά φέρνει αυξήσεις, με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα η σύγκριση έγινε για:

Αττική

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Λάρισα

Βόλο

Ηράκλειο

Φέτος, οι μέσες τιμές αυξήθηκαν και στα 7 είδη καφέ. Η μικρότερη αύξηση ήταν 2,0% στον freddo cappuccino και η μεγαλύτερη 3,7% στον espresso. Οι διαφορές, όμως, δεν είναι ίδιες σε κάθε περιοχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και μειώσεις.

Αττική: Ο freddo cappuccino φτάνει τα 3 €

Στην Αττική, μπορείς να βρεις espresso και ελληνικό από 1,20 €, ενώ ο freddo cappuccino φτάνει τα 3,00 €. Η μέση τιμή του cappuccino ανέβηκε από 2,36 € πέρυσι σε 2,45 € φέτος. Οι περισσότεροι καφέδες έγιναν λίγο ακριβότεροι, με εξαίρεση τον καφέ φίλτρου, του οποίου η μέση τιμή μειώθηκε ελαφρώς.

Υπάρχει, πάντως, διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή και στις πιο ακριβές επιλογές. Ο ακριβότερος ελληνικός καφές που βρήκαμε κοστίζει πλέον 2,50 €, από 3,00 € το 2025. Αντίθετα, ο freddo cappuccino εξακολουθεί να κυμαίνεται από 2,30 € έως 3,00 €.

Στην Αθήνα, οι αυξήσεις στις μέσες τιμές δεν σημαίνουν ότι όλα τα καταστήματα έγιναν ακριβότερα. Κάποιες από τις υψηλότερες τιμές υποχώρησαν, αλλά αν παραγγέλνεις συχνά τον ίδιο καφέ, είναι πιθανό να πληρώνεις λίγο περισσότερο από πέρυσι.

Θεσσαλονίκη: Ακριβότερες ακόμη και οι οικονομικές επιλογές

Στη Θεσσαλονίκη, οι μέσες τιμές αυξήθηκαν και στις 7 κατηγορίες καφέ. Οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφονται στον ελληνικό και τον καφέ φίλτρου, με αυξήσεις περίπου 0,20 € στη μέση τιμή τους.

Ακριβότερες έγιναν και κάποιες από τις πιο οικονομικές επιλογές. Ο ελληνικός που πέρυσι ξεκινούσε από 1,40 € κοστίζει πλέον τουλάχιστον 1,70 €, ενώ ο φθηνότερος freddo espresso ανέβηκε από 2,10 € σε 2,40 €. Την ίδια στιγμή, ο freddo cappuccino φτάνει τα 3,00 €, από 2,80 € πέρυσι.

Αν, λοιπόν, παραγγέλνεις συχνά καφέ στη Θεσσαλονίκη, η αύξηση δεν αφορά μόνο τις πιο ακριβές επιλογές. Ακόμη και για να βρεις τον φθηνότερο καφέ σε ορισμένες κατηγορίες, χρειάζεται να υπολογίζεις περισσότερα χρήματα από πέρυσι.

Πάτρα: Οικονομικός espresso, αλλά ο φίλτρου μπορεί να κοστίζει αρκετά περισσότερο

Στην Πάτρα, ο espresso και ο ελληνικός έχουν σχεδόν την ίδια μέση τιμή: 1,83 € και 1,82 € αντίστοιχα. Ο espresso, μάλιστα, έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή από όλες τις περιοχές της έρευνας.

Στον καφέ φίλτρου, όμως, οι επιλογές διαφέρουν αρκετά. Η χαμηλότερη τιμή είναι 1,70 €, ενώ η υψηλότερη φτάνει τα 3,50 €. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο τιμές είναι 1,80 €, η μεγαλύτερη που καταγράψαμε για καφέ φίλτρου στις έξι περιοχές.

Σε σχέση με πέρυσι, οι μέσες τιμές στην Πάτρα άλλαξαν λίγο. Ο freddo espresso, για παράδειγμα, ανέβηκε από 2,27 € σε 2,31 €. Στις επιμέρους τιμές, όμως, υπάρχουν πιο αισθητές διαφορές: ο ακριβότερος freddo cappuccino έπεσε από 3,00 € σε 2,60 €, ενώ ο φθηνότερος ελληνικός ανέβηκε από 1,20 € σε 1,50 €.

Στην Πάτρα, αν προτιμάς espresso ή ελληνικό, μπορείς να βρεις οικονομικές επιλογές. Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για κάθε είδος καφέ: ειδικά στον φίλτρου, η επιλογή του καταστήματος μπορεί να κάνει διαφορά σχεδόν 2 € στην τελική τιμή.

Λάρισα: Ο ελληνικός καφές ακριβαίνει περισσότερο

Στη Λάρισα, η μεγαλύτερη αύξηση στη μέση τιμή καταγράφεται στον ελληνικό καφέ, ο οποίος ανέβηκε από 1,83 € σε 1,98 €. Ακριβότερος έγινε και ο φραπέ, με τη μέση τιμή του να φτάνει τα 2,29 €, περίπου 0,11 € πάνω από πέρυσι.

Στον cappuccino και τον freddo espresso οι αυξήσεις είναι μικρότερες. Αντίθετα, η διαφορά φαίνεται περισσότερο αν κοιτάξουμε τις χαμηλότερες τιμές: ο ελληνικός που πέρυσι ξεκινούσε από 1,50 € κοστίζει πλέον τουλάχιστον 1,80 €, ενώ ο φθηνότερος καφές φίλτρου ανέβηκε από 1,80 € σε 2,00 €.

Δεν έγιναν, ωστόσο, όλα ακριβότερα. Η υψηλότερη τιμή cappuccino μειώθηκε από 2,80 € σε 2,60 €, ενώ η μέγιστη τιμή στην περιοχή παραμένει στα 2,80 € για freddo cappuccino, καφέ φίλτρου και φραπέ.

Αν παραγγέλνεις κυρίως ελληνικό καφέ στη Λάρισα, η αύξηση είναι πιο αισθητή, καθώς έχει ανέβει τόσο η μέση όσο και η χαμηλότερη τιμή του. Στους υπόλοιπους καφέδες οι μεταβολές είναι πιο περιορισμένες, οπότε το πόσο θα πληρώσεις παραπάνω εξαρτάται αρκετά από το τι επιλέγεις.

Βόλος: Οι πιο οικονομικές μέσες τιμές

Αν ψάχνεις την πιο οικονομική περιοχή για καφέ, ο Βόλος ξεχωρίζει. Έχει τη χαμηλότερη μέση τιμή σε 6 από τα 7 είδη που εξετάσαμε. Ο ελληνικός έγινε μάλιστα λίγο φθηνότερος, από 1,79 € σε 1,74 €, ενώ μικρές μειώσεις καταγράφονται και στις μέσες τιμές του freddo cappuccino και του freddo espresso.

Υπάρχουν και εδώ εξαιρέσεις. Ο φθηνότερος καφές φίλτρου κοστίζει πλέον 2,00 €, από 1,50 € πέρυσι, ενώ η υψηλότερη τιμή cappuccino ανέβηκε από 2,50 € σε 2,70 €.

Στα φρέντο, πάντως, μπορείς να βρεις χαμηλότερες τιμές από πέρυσι. Ο freddo cappuccino ξεκινά από 2,00 €, αντί για 2,30 €, και ο freddo espresso από 2,00 €, αντί για 2,20 €. Έτσι, παρότι υπάρχουν επιμέρους αυξήσεις, οι μέσες τιμές στον Βόλο παραμένουν οι χαμηλότερες στις περισσότερες κατηγορίες.

Άρα στον Βόλο, οι μέσες τιμές παραμένουν χαμηλές, ενώ ο ελληνικός καφές και τα φρέντο έγιναν λίγο φθηνότερα. Αν προτιμάς αυτά τα είδη, μπορείς να βρεις οικονομικότερες επιλογές από πέρυσι, χωρίς όμως να ισχύει το ίδιο για όλους τους καφέδες, αφού ο φίλτρου έχει πλέον υψηλότερη αρχική τιμή.

Ηράκλειο: οι ακριβότερες τιμές σε 6 από τα 7 είδη καφέ

Το Ηράκλειο έχει τις υψηλότερες μέσες τιμές σε 6 από τα 7 είδη καφέ. Ο freddo cappuccino κοστίζει κατά μέσο όρο 2,76 €, ο καφές φίλτρου 2,62 € και ο freddo espresso 2,56 €.

Στο Ηράκλειο, ακόμη και οι πιο οικονομικές επιλογές freddo κοστίζουν περισσότερο από πέρυσι. Ο freddo cappuccino ξεκινά πλέον από 2,50 €, αντί για 2,00 €, ενώ ο freddo espresso από 2,20 €, αντί για 1,80 €. Ακριβότερος έγινε και ο καφές φίλτρου, με την υψηλότερη τιμή του να φτάνει τα 3,50 €, από 3,00 € το 2025.

Με λίγα λόγια, στο Ηράκλειο δεν είναι μόνο οι ακριβότεροι καφέδες που ανεβάζουν τον μέσο όρο. Ακόμη και οι πιο οικονομικές επιλογές freddo κοστίζουν περισσότερο από πέρυσι.

Όπως οι τιμές του καφέ διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα, έτσι και το κόστος της ασφάλειας αυτοκινήτου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και το πρόγραμμα που θα επιλέξεις. Συγκρίνοντας διαθέσιμες προσφορές, μπορείς να δεις τις επιλογές σου και να βρεις την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες σου.

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