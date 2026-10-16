Δύο φιαλίδια φέρεται να εντοπίστηκαν και να κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της νέας έρευνας που έγινε παρουσία εισαγγελέα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Δύο εισαγγελείς, τρεις αστυνομικοί καθώς και οι δικηγόροι των δύο γιατρών, συμμετείχαν στην τρίτη κατά σειρά έρευνα στο ιατρείο για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση.

Mε εντολή του ανακριτή φέρεται να κατασχέθηκαν και κάποια άλλα στοιχεία. Οι συνήγοροι των γιατρών υποστηρίζουν ότι η διαδικασία έχει να κάνει κυρίως με την αποδέσμευση του ακινήτου καθώς το μισθωτήριο συμβόλαιο για το ιατρείο έχει καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη, όπως αναφέρει το ert news.