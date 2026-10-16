Η «Επιτροπή Πολιτών για τη Λίμνη Αγίου Νικολάου» πραγματοποίησε την πρώτη ανοιχτή συνάντησή της, το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, δίπλα από την παλιά Τουριστική Αστυνομία. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το «στολίδι» της πόλης, η Λίμνη, με τους πολίτες να στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: η σημερινή εικόνα δεν αντιπροσωπεύει τις δυνατότητες και την ιστορία του τόπου.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο γιατρός Κωστής Πιταροκοίλης, ο οποίος, στην αρχή της ομιλίας του ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικό χαρακτήρα απέναντι στη δημοτική αρχή. Αντίθετα, λειτουργεί ως ένα φιλικό «τέντωμα χεριού» και ως καταλύτης για να γίνει το παραπάνω βήμα: «Ο Άγιος Νικόλαος αξίζει μια βιτρίνα αντάξια της αίγλης του. Ωστόσο, η πραγματικότητα των τελευταίων ετών αφήνει μια πικρή γεύση: η λίμνη, το σημείο αναφοράς και ο τόπος φιλοξενίας χιλιάδων επισκεπτών, παρουσιάζει σημάδια στασιμότητας και εγκατάλειψης» ανέφερε και κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο 11 προτάσεων, οι οποίες αφορούν τόσο άμεσες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, όσο και στρατηγικά έργα πνοής:

▪ Απαιτείται η άμεση επαναλειτουργία και ο ευπρεπισμός της κρήνης, ώστε να ανακτήσει την αισθητική και λειτουργική της αξία.

▪ Δημόσιος χώρος και παγκάκια: Επανασχεδιασμός της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά της λίμνης. Να τοποθετηθούν ξανά τα παλιά παγκάκια με μωσαϊκό, με τα «χταπόδια» και τα «δελφίνια» του παρελθόντος.

▪ Καθαριότητα και κάδοι: Να τοποθετηθούν τα καλαθάκια σε καταλληλότερα σημεία, με περιοδική καθαριότητα.

▪ Πράσινο και χλωρίδα: Ανάπλαση των πρανών της λίμνης με φύτευση ντόπιων αρωματικών φυτών της Κρήτης.

▪ Υποδομές υγιεινής: Επαναλειτουργία των υφιστάμενων δημοτικών τουαλετών κάτω από το θεατράκι και μελέτη για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας, ώστε να αποτραπούν τα προβλήματα στα γύρω καταστήματα.

▪ Ασφάλεια μονοπατιού: Ολοκλήρωση του μονοπατιού από το εκκλησάκι μέχρι την οδό Νικολάου Πλαστήρα, το οποίο παρουσιάζει επικινδυνότητα.

▪ Φωτισμός: Αναβάθμιση του φωτισμού με γνώμονα τη μορφολογία του τοπίου και την εξάλειψη της φωτορύπανσης.

▪ Αξιοποίηση κτιρίου: Επαναξιοποίηση του κτιρίου της παλιάς Τουριστικής Αστυνομίας για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

▪ Το «Καταφύγιο»: Ανάδειξη του ιστορικού χώρου του Νίκου Κούνδουρου, του «Αγίου Νικολάου των Ψαράδων» και αξιοποίηση της παλιάς γεωλογικής μελέτης του Κάρολου Μπεζέ για τη δημιουργία μουσείου γεωλογίας με διεθνές ενδιαφέρον.

▪ Η δυτική πλευρά: Εγκαταλελειμμένη εδώ και δεκαετίες, η δυτική πλευρά χρήζει ολιστικής ανάπλασης, προτείνοντας μάλιστα την τοποθέτηση αγάλματος του Παντελή Σωτηριάδη.

▪ Θεσμοθέτηση Επιτροπής: Το σημαντικότερο αίτημα είναι η δημιουργία μιας θεσμοθετημένης διαδημοτικής επιτροπής εποπτείας και υλοποίησης των μελετών.

Η συνάντηση έκλεισε με ένα αίσθημα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Διότι, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «είναι κρίμα το «σαλόνι» της πόλης να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κατοίκων, των παιδιών και των εγγονών τους».

Παρεμβάσεις έκαναν οι πρώην δήμαρχοι Αντώνης Ζερβός και Δημήτρης Κουνενάκης, οι αντιδήμαρχοι Γεωργία Πολυχρονάκη και Γιώργος Μπελούκας, καθώς και ο Βασίλης Χατζηδάκης. Ενημέρωση έγινε και από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρη Αγαπητό.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με γνωστά λαϊκά τραγούδια από ένα υπέροχο μουσικό σχήμα, με τον Μανώλη Δεσποτάκη στο τραγούδι.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ