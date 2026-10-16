Με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας , το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές Π.Ε. Λασιθίου , στα πλαίσια του Παγκρήτιου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης, διοργανώνει:

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο Πάρκο Μίνως Ιεράπετραςθα πραγματοποιηθείβιωματική δράση με θέμα την ψυχική υγεία και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβωνσε συνεργασία με το Κέντρο ΗμέραςΑποστολής Ιεράπετρας

Στη δράση θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες από το 1ο Γυμνάσιο, το 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας και εφήβων με ψυχικές διαταραχές Π.Ε. Λασιθίου θα συμμετάσχει στο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης , σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Κρήτης όπου θα γίνει στη Λίμνη του Αγίου Νικολάουαπό τις 17.00 μέχρι 21.00.

Μέσα από τέσσερις βιωματικές δραστηριότητες — «Ζωγραφίζοντας για την ψυχική υγεία», «Μίλα μου αλλιώς», «Κι αν ήσουν εσύ;» και «Τι θα ήθελα να ακούσω» — οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους και να αναγνωρίσουν τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών και ενίσχυσης της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.