Στην τραγωδία του Σοφοκλή, η Αντιγόνη αρνείται να αφήσει τον νεκρό αδελφό της χωρίς ταφή. Στέκεται απέναντι στην εξουσία του Κρέοντα, γνωρίζοντας το τίμημα της απόφασής της.



Από αυτή τη μορφή ξεκινά η Ομάδα Λογοτεχνίας του 4ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, αναζητώντας τις «Σύγχρονες Αντιγόνες» στους ανθρώπους που έμειναν πίσω μετά από μια δολοφονία.



Στις οικογένειες και στους ανθρώπους που αγάπησαν. Σε εκείνους που βρέθηκαν σε δικαστικές αίθουσες, που χρειάστηκε να επαναλάβουν ξανά και ξανά τι συνέβη, να υπερασπιστούν τη μνήμη ενός ανθρώπου απέναντι στη λήθη, τη συκοφάντηση και την αδιαφορία.



Άνθρωποι που μαζί με το πένθος βρέθηκαν να κουβαλούν έναν αγώνα που δεν είχαν επιλέξει. Οι μαρτυρίες, οι καταθέσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις τους έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης, ενώνοντας προσωπικές ιστορίες απώλειας με τη διεκδίκηση δικαιοσύνης.



❍ Στις «Σύγχρονες Αντιγόνες», ο λόγος του Κρέοντα συναντά πραγματικές ιστορίες και τις φωνές εκείνων που έμειναν. Η δραματουργική αφήγηση της Ομάδας Λογοτεχνίας συνυφαίνεται επί σκηνής με τις χορογραφίες της σχολής Dance Project, δίνοντας στις ιστορίες αυτές μια ακόμη διάσταση μέσα από την κίνηση και την έκφραση του σώματος.



Τα ονόματα των ανθρώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της αφήγησης δεν θα τα πούμε εδώ.

Θέλουμε να τα συναντήσετε εκεί.



◇ Κείμενα: Ομάδα Λογοτεχνίας

Μαριάννα Διαμαντοπούλου · Μαίρη Μπελιού · Μαρία Μασσάρου · Νικολέτα Φωτιάδου · Φωτεινή Μελετάκη



◇Επιμέλεια παρουσίασης:

Κατερίνα Παυλάκη



◇Δραματοποιημένη Αφήγηση:

Κατερίνα Παυλάκη · Μαρία Σπαθαράκη · Μαίρη Μπελιού · Νικολέτα Φωτιάδου · Άννα Μπροκάκη · Μαρία Μασσάρου · Σοφή Κορομπύλια · Τζένη Λάζου · Κωστής Παπαδάκης · Παύλος Παπαδόπουλος



Ευχαριστούμε θερμά τη Φωτεινή Γωνιωτάκη για τον συντονισμό της ομάδας και τη σχολή χορού Dance Project Dance Project για την καλλιτεχνική σύμπραξη

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρες 19:30–20:30 στην πλαζ ΕΟΤ.

Είσοδος ελεύθερη, η εισφορά σας στηρίζει την οργάνωση του φεστιβάλ.



4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου

«Η Τέχνη της Αντίστασης»

Από τη Δημιουργία στην Ελευθερία