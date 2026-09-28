Τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα επισκέφτηκε η Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Άντζελα Βαρελά προσκεκλημένη του Δήμου Αγίου Νικολάου για να παραστεί στην εκδήλωση «Κρητικά Μαγειρέματα» που διοργάνωσε ο Δήμος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού και στην εκδήλωση της Βιβλιοθήκης «Μανόλης Φουντουλάκης» στην Ελούντα όπου απένειμε βραβεία σε τρεις από τους πρωτεργάτες του Τουρισμού που επένδυσαν στο όραμα ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ελούντα και το υπηρέτησαν με συνέπεια από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα..

Η Πρόεδρος του ΕΟΤ, η οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά την περιοχή του Αγίου Νικολάου, παραχώρησε συνέντευξη στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά όπου αναφέρθηκε στο ζήτημα της ένταξης της Σπιναλόγκας στον κατάλογο μνημείων της «Unesco».

H Πρόεδρος του ΕΟΤ αναφέρθηκε με ευαισθησία και θαυμασμό για τους συμβολισμούς που εκπέμπει ως «μνημείο δύναμης της ανθρώπινης θέλησης», όπως το χαρακτήρισε.

Τόνισε ότι «ο άνθρωπος πρέπει να θυμάται και η Σπιναλόγκα είναι ένα μνημείο που πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει πολύ υψηλά διδάγματα για τον άνθρωπο. Η τοπική κοινωνία θα έπρεπε να είναι υπερήφανη για το τι εκπροσωπεί η Σπιναλόγκα.

Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να εγγραφεί ως Μνημείο στον Κατάλογο της UNESCO και το βιβλίο της Βικτώριας Χίσλοπ είχε μεγάλη επιτυχία και το κοινό το διάβασε και το αγκάλιασε.

Η ένταξη θέλει ένα προσεκτικά τεκμηριωμένο φάκελο, με τις προδιαγραφές που απαιτεί η προστασία του μνημείου και της περιβάλλουσας ζώνης του. Πρέπει να ενταχθεί και είναι θέμα προετοιμασίας, νομίζω», κατέληξε.