Την ευκαιρία να πανηγυρίσει τους πρώτους της βαθμούς στη Γ’ Εθνική έχει η ΑΕ Νεάπολης, η οποία στις 16.00 υποδέχεται τον ΠΟΑ στο στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Η μετάθεση της αγωνιστικής κατά τρεις ημέρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν άλλαξε ουσιαστικά τον προγραμματισμό των πρωταθλητών Λασιθίου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν κανονικά και να προετοιμαστούν για μια αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Η ΑΕΝ γνωρίζει ότι απέναντί της θα βρεθεί ένας έμπειρος και υπολογίσιμος αντίπαλος, με σημαντική παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Γ’ Εθνική. Παράλληλα, όμως, υπάρχει πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στα στοιχεία που έδειξε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, όταν στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στην Επισκοπή στο Ρέθυμνο και γνώρισε την ήττα 1-0, δεχόμενη το γκολ στο φινάλε.

Αυτή τη φορά, το πλεονέκτημα της έδρας δίνει στην ομάδα του Μηνά Πίτσου ένα επιπλέον «όπλο». Στόχος είναι να παρουσιαστεί με την ίδια αγωνιστική συνέπεια, αλλά αυτή τη φορά να επιβραβεύσει την προσπάθειά της με ένα θετικό αποτέλεσμα, διεκδικώντας ακόμη και τη νίκη.

Τα παιχνίδια στη Νεάπολη αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πορεία των πρωταθλητών Λασιθίου, καθώς η συγκέντρωση βαθμών στην έδρα της θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση στην προσπάθεια που κάνει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κατηγορίας. Ένα νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΟΑ, μάλιστα, θα έδινε σημαντική ώθηση στην ομάδα από νωρίς και θα επιβεβαίωνε πως μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο επίπεδο της Γ’ Εθνικής.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΟΑ θα βρεθεί στη Νεάπολη με ανάλογες βλέψεις, καθώς θέλει να καλύψει την απώλεια της πρεμιέρας. Το 1-1 στην έδρα του απέναντι στον Εργοτέλη δεν ήταν το αποτέλεσμα που επιθυμούσε η ομάδα του Ατσαλένιου και ως εκ τούτου θα αναζητήσει και αυτή το πρώτο της «τρίποντο», προκειμένου να μη μείνει από νωρίς πίσω στη βαθμολογία και να διατηρήσει επαφή με τις υψηλές θέσεις.

Για την ΑΕΝ, επομένως, πρόκειται για μια απαιτητική αναμέτρηση, αλλά και για μια σημαντική ευκαιρία να μετατρέψει την καλή εικόνα της πρεμιέρας σε βαθμολογικό όφελος. Ο Μηνάς Πίτσος δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Ντάμο, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Σταυρακάκη, με τον Ενσία όμως κανονικά στα πλάνα του έμπειρου τεχνικού.