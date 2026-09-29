Ο 16χρονος Βασίλης Σωτηριάδης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τον ΑΟΑΝ στη Γ’ Εθνική, στην αναμέτρηση με τον ΑΟ Τυμπακίου, αποτελώντας ακόμη ένα παιδί της ακαδημίας που προωθείται στην ανδρική ομάδα. Η συμμετοχή του επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία του ΑΟΑΝ για την ανάδειξη και αξιοποίηση των νεαρών ταλέντων της περιοχής, αναφέροντας στην ανακοίνωση του:

Ένας ακόμη παιδί της ακαδημίας μας πήρε το «βάπτισμα του πυρός» σε επίπεδο εθνικής κατηγορίας, με τον Βασίλη Σωτηριάδη να πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του με την κυανόλευκη φανέλα στην εντός έδρας αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής απέναντι στον ΑΟ Τυμπακίου.

Ο 16χρονος παίκτης φόρεσε για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι το αστέρι στο στήθος, σε μια στιγμή ιδιαίτερη τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένεια του ΑΟΑΝ, γεμίζοντας όλους μας με υπερηφάνεια και χαρά, βλέποντας τον να εξελίσσεται μέσα από τα τμήματα υποδομής.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της φιλοσοφίας μας για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ταλέντων της περιοχής και των παιδιών που προέρχονται από την ακαδημία μας.