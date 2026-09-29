Τη Δευτέρα 05 Οκτωβρίου στις 9:00 μ.μ. στην Αίθουσα «Πολύκεντρο» Σητείας θα πραγματοποιηθεί η παράσταση “ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΕΝΑΤΟΥ”. Πρόκειται για ένα θεατρικό μονόλογο που ερμηνεύει. η Δώρα Χρυσικού.

Είσοδος: 15 €

Η παράσταση, που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς, ξετυλίγει με καθηλωτικό τρόπο τη δράση της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Το Δεκαοχτώ Ενάτου έρχεται ξανά, λίγο μετά την απόφαση του εφετείου, για να δείξει τη δύναμη του αγώνα απέναντι στο τέρας του φασισμού. Δεκαοχτώ ενάτου ο Παύλος δολοφονήθηκε από τη ναζιστική οργάνωση. Τέσσερεις τρίτου το εφετείο έκρινε ένοχους τους 42 κατηγορούμενος, μεταξύ αυτών και τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα. Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. “Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ειρήνη κέρδισε” Μάγδα Φύσσα

Το Δεκαοχτώ Ενάτου είναι ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Έρχεται στην Σητεία, στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, στις 21:00 την Δευτέρα στις 5 Οκτωβρίου, για μια λυτρωτική παράσταση.

“Μια τέτοια μέρα είναι ωραία να πεθαίνεις όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα” Παύλος Φύσσας

Όχι, δε γνώριζα το θύμα. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ. Πρώτη φορά τον είδα εκείνο το βράδυ. Όχι, ούτε τους κατηγορούμενους γνώριζα προσωπικά, γνώριζα όμως την οργάνωση. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της γειτονιάς…

Δεν έχω καμία αμφιβολία. Έγιναν όλα όπως σας τα είπα. Όσες φορές κι αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση, θα δίνω την ίδια απάντηση. Ναι, μπορώ να τους αναγνωρίσω. Είμαι έτοιμη.

Στοιχεία από αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σ’ ένα ακροδεξιό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί μπροστά σε αδυσώπητα διλήμματα.

Η ηρωίδα στο Δεκαοχτώ Ενάτου δεν είναι αήττητη, ατρόμητη, γυαλιστερή. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στη δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Μια θεατρική βραδιά που αξίζει να τη ζήσουμε μαζί.

Φίλες και φίλοι, Τι θα κάναμε αν βλέπαμε ένα έγκλημα; Θα βρίσκαμε το θάρρος να μιλήσουμε; Και τι θα γινόταν αν η αλήθεια είχε κόστος;

Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα της παράστασης «18/9», που θα παρακολουθήσουμε την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 21:00, στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας στην Σητεία.

«Μια τέτοια μέρα είναι ωραία να πεθαίνεις όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα».

Το «18/9» είναι ένας δυνατός μονόλογος βασισμένος σε αληθινές μαρτυρίες. Μια γυναίκα, αυτόπτης μάρτυρας ενός ακροδεξιού εγκλήματος, βρίσκεται λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στο δικαστήριο.

Φόβος. Μνήμη. Ευθύνη. Η ανάγκη να μιλήσει.

Στην καρδιά της παράστασης βρίσκονται η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και η δίκη της ναζιστικής οργάνωσης.

Μια παράσταση για τη μνήμη, τον φόβο, το θάρρος και την ευθύνη του καθενός απέναντι στη βία, τον ρατσισμό και τον φασισμό.

Διοργάνωση: Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου Στηρίζουν: Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού Ν. Λασιθίου «Τάλως» Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Λασιθίου