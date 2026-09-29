Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ενημερώνει τους/τις νεοεισερχόμενους/ες προπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες ότι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Η υποστήριξη θα παρέχεται στο Αμφιθέατρο «Εμμ. Σμυρνάκης», δίπλα στο κυλικείο της Πανεπιστημιούπολης Ηρακλείου, κατά το ακόλουθο χρονικό διάστημα:

• Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

• Ώρες: 11:00 – 13:00