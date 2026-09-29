Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας, η Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων «Άγιος Παντελεήμων» σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εορταστική εκδήλωση, αφιερωμένη στους αγαπημένους ηλικιωμένους αδελφούς μας, ως ελάχιστη έκφραση τιμής, ευγνωμοσύνης και αγάπης για όσα προσέφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν με την παρουσία, την εμπειρία και την ευχή τους.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 5:30 μ.μ. στη Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων «Άγιος Παντελεήμων».

Ας βρεθούμε όλοι μαζί κοντά στους ανθρώπους που μας χάρισαν ένα πολύτιμο κομμάτι της ζωής μας και που σήμερα έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ την παρουσία, τον σεβασμό και την αγάπη μας.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για όλους μας και, κυρίως, για τους ηλικιωμένους αδελφούς μας.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο

της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων «Άγιος Παντελεήμων»