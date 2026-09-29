Συνεχίζει τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της για την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας αυτή τη φορά ως Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την κοινή επιστολή των τεσσάρων Δημάρχων της Π.Ε. Λασιθίου.

Μετά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στη Βουλή, τις παρεμβάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και τη νέα κοινή πρωτοβουλία των Δημάρχων Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου, η πίεση προς το Υπουργείο εντείνεται: το αίτημα για ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου δεν αποτελεί πλέον μία μεμονωμένη διεκδίκηση, αλλά κοινό αίτημα των αστυνομικών, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

83 κενές θέσεις – και το Υπουργείο απάντησε με 3

Τα στοιχεία που καταθέτουν οι τέσσερις Δήμαρχοι είναι αποκαλυπτικά: 83 κενές οργανικές θέσεις, δομικό έλλειμμα 25%, το οποίο στην καθημερινή λειτουργία αγγίζει, σύμφωνα με την επιστολή τους, το 40% σε μάχιμο προσωπικό.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, στις πρόσφατες έκτακτες μεταθέσεις διατέθηκαν μόλις τρεις θέσεις, την ώρα που επίκεινται και νέες συνταξιοδοτήσεις. Οι ίδιοι οι Δήμαρχοι προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου οδηγείται, κατά τη διατύπωσή τους, «μαθηματικά σε πλήρη κατάρρευση».

Τρεις θέσεις απέναντι σε 83 κενά δεν μπορούν να βαφτίζονται ενίσχυση.

Και το αίτημα είναι απολύτως τεκμηριωμένο: αυξημένες μεταναστευτικές ροές και συνεχείς μεταγωγές, εκατομμύρια επισκέπτες, μεγάλες ανάγκες τροχαίας αστυνόμευσης, έντονη αγροτική και οικονομική δραστηριότητα, τα εργοτάξια του ΒΟΑΚ, το Αεροδρόμιο Σητείας και ένας Νομός με τέσσερα απομακρυσμένα αστικά κέντρα, όπου η αλληλοκάλυψη των Υπηρεσιών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Το Υπουργείο γνωρίζει – αυτό που δεν κάνει είναι να δεσμευτεί»

Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν τίθεται σήμερα για πρώτη φορά. Έχει μεταφερθεί επανειλημμένα στο Υπουργείο μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ έχουν προηγηθεί διαδοχικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των οργανικών κενών και την πραγματική ενίσχυση των Υπηρεσιών.

Παρά τα συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως τονίζει η Βουλευτής, στις προηγούμενες απαντήσεις δεν έχει δοθεί σαφής δέσμευση για το εάν, με πόσους αστυνομικούς και πότε θα ενισχυθεί ουσιαστικά το Λασίθι, με το Υπουργείο να περιορίζεται σε γενικές αναφορές αντί για συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα.

«Το Υπουργείο γνωρίζει πλέον το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Αναφορά. «Το έχουν επισημάνει οι αστυνομικοί, έχει επανειλημμένα τεθεί στη Βουλή και τώρα το θέτουν από κοινού και οι τέσσερις Δήμαρχοι του Νομού. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για διαπιστώσεις. Χρειάζεται άμεση ενίσχυση».

Κοινό αίτημα των τεσσάρων Δημάρχων για άμεσες αποσπάσεις

Η Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας το κοινό αίτημα για ενεργοποίηση του μηχανισμού αποσπάσεων προσωπικού με έξοδα Δημοσίου στη Βουλή, ζητά από τον Υπουργό να το εξετάσει άμεσα, να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και να παρουσιάσει επιτέλους συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

Κατερίνα Σπυριδάκη: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάρουμε συγκεκριμένη απάντηση»

Η Βουλευτής Λασιθίου δήλωσε κλείνοντας:

«83 κενές οργανικές θέσεις. Μόλις 3 θέσεις στις έκτακτες μεταθέσεις. Και τώρα τέσσερις Δήμαρχοι, από τέσσερις διαφορετικούς Δήμους του Λασιθίου, ενώνουν τη φωνή τους και ζητούν το αυτονόητο: να μπορεί η Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της.

Έχουμε φέρει το θέμα ξανά και ξανά στη Βουλή. Έχουμε ζητήσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αντί για μία καθαρή δέσμευση για το πόσοι αστυνομικοί θα έρθουν και πότε, παίρνουμε γενικές απαντήσεις και υπεκφυγές. Αυτό πλέον δεν αρκεί.

Το αίτημα είναι δίκαιο, συγκεκριμένο και απολύτως τεκμηριωμένο. Το Λασίθι έχει τουρισμό, μεταναστευτικές ροές, τεράστιες γεωγραφικές αποστάσεις, ΒΟΑΚ, αυξημένες ανάγκες Τροχαίας, αεροδρόμιο και έντονη παραγωγική δραστηριότητα. Δεν μπορεί όλα αυτά να συνεχίζουν να καλύπτονται με λιγότερους ανθρώπους και με το φιλότιμο των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την πίεση προς το Υπουργείο. Σήμερα στη φωνή των αστυνομικών προστίθεται η κοινή φωνή και των τεσσάρων Δημάρχων. Δεν ζητάμε άλλη μία γενική απάντηση. Ζητάμε ανθρώπους, αριθμούς και χρονοδιάγραμμα.

Το Λασίθι δεν μπορεί να είναι ο “στατιστικός εξαιρετέος” της Κρήτης. Και δεν θα σταματήσουμε να επανερχόμαστε μέχρι το Υπουργείο να δώσει μία συγκεκριμένη απάντηση και, κυρίως, μία πραγματική λύση.»