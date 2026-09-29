Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Λασιθίου συμμετέχει στην Πανελλαδική Ημέρα Δράσης της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, και καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τα πρωτοβάθμια σωματεία και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους του νομού να συμμετέχουν μαζικά και αγωνιστικά στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και στις τρεις πόλεις του Λασιθίου.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – Κεντρική πλατεία

ΣΗΤΕΙΑ – Κεντρική πλατεία

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Κτίριο Αντιπεριφέρειας Λασιθίου

Ώρα: 13:00

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούμε :

Την άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς , ώστε να αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων

, ώστε να αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων Μισθολογική αναβάθμιση των δημοσίων υπαλλήλων και ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς τους

και ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς τους Μέτρα προστασίας από την ακρίβεια και την αυξανόμενη επιβάρυνση του οικογενειακού εισοδήματος.

και την αυξανόμενη επιβάρυνση του οικογενειακού εισοδήματος. Ενίσχυση και στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών , της Υγείας, της Παιδείας και των κοινωνικών δομών

, της Υγείας, της Παιδείας και των κοινωνικών δομών Υπεράσπιση της μονιμότητας και των εργασιακών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων.

των δημοσίων υπαλλήλων. Προστασία της συνδικαλιστικής δράσης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων στους χώρους εργασίας.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στον Λασίθι, ενώνουμε τη φωνή μας και στις τρεις πόλεις του νομού.

Καλούμε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να ενημερώσουν τα μέλη τους και να συμβάλουν στην επιτυχία της δράσης.

να ενημερώσουν τα μέλη τους και να συμβάλουν στην επιτυχία της δράσης. Καλούμε κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενο στο Δημόσιο να συμμετέχει.

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΑΣ – Η ΖΩΗ ΜΑΣ – Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ!

Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Λασιθίου