Η πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη μάς κάνει να κοιτάξουμε με διαφορετικό, πιο συγκινητικό βλέμμα ορισμένες από τις τελευταίες μεγάλες καλλιτεχνικές του στιγμές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η τολμηρή επιλογή του να αναμετρηθεί με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, τη «Θαλασσογραφία».

Η «Θαλασσογραφία» αποτελεί ένα από τα διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Κυκλοφόρησε το 1969 στον εμβληματικό δίσκο «Το Περιβόλι του Τρελλού». Γεννημένο μέσα στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας το τραγούδι συνδέθηκε με την ανάγκη της φυγής, της ελευθερίας και της αναζήτησης ενός διαφορετικού ορίζοντα. Η θάλασσα και ο άνεμος λειτουργούν ως ισχυρά σύμβολα αυτής της εσωτερικής απόδρασης. Και ίσως γι’ αυτό οι στίχοι του εξακολουθούν να συνομιλούν με κάθε νέα γενιά:

«Να μας πάρεις μακριά,

να μας πας στα πέρα μέρη,

φύσα θάλασσα πλατιά,

φύσα αγέρι, φύσα αγέρι»

Πενήντα έξι χρόνια αργότερα, η «Θαλασσογραφία» απέκτησε μια εντελώς διαφορετική μουσική και σκηνική ταυτότητα μέσα από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο MadWalk 2025 ο καλλιτέχνης παρουσίασε τη δική του εκδοχή του τραγουδιού μεταφέροντάς το σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μουσικής, μόδας και θεάματος. Η pop-dance προσέγγιση, η έντονη σκηνική παρουσία και τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης δημιούργησαν μια νέα ανάγνωση ενός τραγουδιού που ανήκει πλέον στη συλλογική μουσική μνήμη.

Ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε με παραδοσιακή φορεσιά, ενώ πλαισιώθηκε από μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων. Το αποτέλεσμα ήταν μια συνάντηση στοιχείων διαφορετικών εποχών και αισθητικής. Η παράδοση συναντούσε τη σύγχρονη pop σκηνή και ένα τραγούδι του 1969 αποκτούσε νέα ζωή μπροστά σε ένα νεότερο κοινό.

Η επιλογή της «Θαλασσογραφίας» δεν ήταν τυχαία. Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει την ιδιαίτερη αγάπη του για το τραγούδι και την επιθυμία του να το ερμηνεύσει, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το είχε «σαν φυλαχτό». Μιλώντας μάλιστα για αυτή την επιλογή είχε εξομολογηθεί: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν και είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ευχαριστώ την οικογένειά του που μου έδωσε την άδεια να πω τη “Θαλασσογραφία”. Αυτό το τραγούδι υπήρχε από πάντα μέσα στον λαιμό μου. Το είχα σαν φυλαχτό».

Και σήμερα, μετά τον θάνατό του, το «αγέρι» της δικής του «Θαλασσογραφίας» ακούγεται διαφορετικά.

Ένα τραγούδι που μιλούσε κάποτε για τη φυγή και την ελευθερία γίνεται τώρα ένας συμβολικός αποχαιρετισμός. Η φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη ταξιδεύει μέσα από μια παλιά μελωδία που ξαναγεννήθηκε με τη δική του ερμηνεία και συνεχίζει να περνά από γενιά σε γενιά.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο όμορφο που μπορεί να αφήσει πίσω της η τέχνη, να συνεχίζει να ταξιδεύει.

«Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη…»

Καλό ταξίδι στα πέρα μέρη, Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύνθεση μαθητικών εργασιών του 3ου Γυμνασίου Αγ.Νικόλαου στο μάθημα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσιάμου Μαρία

Από το 3ο Γυμνάσιο Αγ.Νικολάου