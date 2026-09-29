Μια σημαντική εξέλιξη για τους μαθητές και τις οικογένειες των περιοχών του Λασιθίου που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 αποτελεί η δημοσίευση του ΦΕΚ Β’ 5838 (Φ.253.2/123049/Α5/18.09.2026 Υπουργική Απόφαση), σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι από τη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού και τις Δημοτικές Κοινότητες Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ποσοστό έως 2%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της κοινοβουλευτικής παρέμβασης που είχε πραγματοποιήσει ήδη από τις 20 Οκτωβρίου 2025 η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη.

Με την υπ’ αριθμ. 435/20.10.2025 Ερώτησή της προς το Υπουργείο Παιδείας, η Βουλευτής είχε θέσει εγκαίρως το ζήτημα, ζητώντας την ένταξη των πληγεισών περιοχών του Λασιθίου στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027.

Στην Ερώτηση τεκμηριωνόταν αναλυτικά η ανάγκη εφαρμογής του μέτρου, με αναφορά στις αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα, για την περιοχή της Ιεράπετρας, στις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών της 2ας Ιουλίου 2025 και στην παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης έως τον Απρίλιο του 2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η ίδια η νέα Υπουργική Απόφαση, στο σκεπτικό της, μνημονεύει ρητά την υπ’ αριθμ. 435/20.10.2025 Ερώτηση της Κατερίνας Σπυριδάκη ως τη μοναδική παρέμβαση με την οποία ζητήθηκε ο καθορισμός του ειδικού ποσοστού για τους μαθητές και αποφοίτους των πληγεισών περιοχών του Λασιθίου.

Ήδη, απαντώντας τότε στην κοινοβουλευτική παρέμβαση της Βουλευτή, η Υπουργός Παιδείας είχε γνωστοποιήσει ότι τα περιστατικά φυσικών καταστροφών που σημειώθηκαν μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου 2025 θα λαμβάνονταν υπόψη σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η διεκδίκηση αυτή αποκτά πλέον συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τις πληγείσες περιοχές της Ιεράπετρας.

Η Κατερίνα Σπυριδάκη δήλωσε:

«Τον Οκτώβριο του 2025 φέραμε το ζήτημα στη Βουλή, τεκμηριωμένα και έγκαιρα, ζητώντας το αυτονόητο: οι μαθητές των περιοχών που δοκιμάστηκαν από τις φυσικές καταστροφές να έχουν την ίδια στήριξη που η Πολιτεία έχει παράσχει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Σήμερα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, η ίδια η Υπουργική Απόφαση μνημονεύει ρητά την Ερώτησή μας και οι πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.

Για τους μαθητές και τις οικογένειες που πέρασαν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, η απόφαση αυτή αποτελεί μια μικρή αλλά ουσιαστική πράξη δικαιοσύνης. Και αυτό είναι που έχει τελικά σημασία.»