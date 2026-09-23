Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με τη στήριξη του Συνδικάτου Επισιτισμού και Τουρισμού Νομού Λασιθίου «Τάλως», του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Λασιθίου, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου και της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου, έχουν τηντιμή να παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση «Δεκαοχτώ Ενάτου».την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο,



Η παράσταση, που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς, ξετυλίγει με καθηλωτικό τρόπο τη δράση της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Το Δεκαοχτώ Ενάτου έρχεται ξανά, λίγο μετά την απόφαση του εφετείου, για να δείξει τη δύναμη του αγώνα απέναντι στο τέρας του φασισμού.

Δεκαοχτώ ενάτου ο Παύλος δολοφονήθηκε από τη ναζιστική οργάνωση. Τέσσερεις τρίτου το εφετείο έκρινε ένοχους τους 42 κατηγορούμενος, μεταξύ αυτών και τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα. Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.



“Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ειρήνη κέρδισε”

Μάγδα Φύσσα

Το Δεκαοχτώ Ενάτου είναι ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα.,

Ημερομηνία παράστασης: Παρασκευή 2/10/26

Χώρος: κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο

Τιμή εισητηρίου: 15 ευρώ

Ώρα Έναρξης:: 21.00

“Μιατέτοια μέρα είναι ωραία να πεθαίνεις όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα”

Παύλος Φύσσας

Όχι, δε γνώριζα το θύμα. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ. Πρώτη φορά τον είδα εκείνο το βράδυ.

Όχι, ούτε τους κατηγορούμενους γνώριζα προσωπικά, γνώριζα όμως την οργάνωση. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της γειτονιάς…

Δεν έχω καμία αμφιβολία. Έγιναν όλα όπως σας τα είπα. Όσες φορές κι αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση, θα δίνω την ίδια απάντηση. Ναι, μπορώ να τους αναγνωρίσω. Είμαι έτοιμη.

Στοιχεία από αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σ’ ένα ακροδεξιό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί μπροστά σε αδυσώπητα διλήμματα.

Η ηρωίδα στο Δεκαοχτώ Ενάτου δεν είναι αήττητη, ατρόμητη, γυαλιστερή. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στη δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.

Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας.

Τα media για την παράσταση

Το Δεκαοχτώ Ενάτου είναι καταιγιστικό.

Μεταφέρει στο κοινό μια ιστορία και μια τέχνη που είναι συνυφασμένη με την αλήθεια. Δύσκολα μπορεί να συγκρατήσει κάποιος τα δάκρυα του ακούγοντας τη βροχή των σκέψεων και διλημμάτων της ηρωίδας, που δε σταματά να αμφιταλαντεύεται για το τι πρέπει να κάνει.

Η Δώρα Χρυσικού μας χαρίζει μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής.

Γεωργία Οικονόμου, news247

Η ερμηνεία της Χρυσικού καθηλωτική και κατά στιγμές καταιγιστική. Τόσο ταυτισμένη με την αγωνία της ηρωίδας της, τόσο εξοικειωμένη με τον φόβο και την υπέρβαση του, τόσο πληγωμένη ως σάρκα, επέβαλε τη σιωπή στο χώρο σαν να έπαιρνε μέρος το κοινό σε μια τελετουργία μνήμης, αλλά και πένθους.

Όλγα Μοσχοχωρίτου, kommon

Ηρωίδα όχι μόνο του δράματος, όχι μόνο της ΣΚΗΝΗΣ αλλά και τη ΨΥΧΗΣ, την ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ που παίζει με όλη την ψυχή της, με θαυμάσια τεχνική που η αλήθεια της ερμηνείας την κάνει αληθινό σπαραγμό κι όχι επίδειξη φωνητικών ανεβοκατεβασμάτων. Η τεχνική κατάρτιση στην υπηρεσία της Ψυχής.

Θέλει πολλή ψυχή αυτό πράγμα ώστε να καταθέσει ο ηθοποιός τα σπλάχνα του για πάνω από μία ώρα εκεί πάνω, παίζοντας μια ολόκληρη ζωή.

Παναγιώτης Τιμογιαννάκης, pantimo.gr

Η Δώρα Χρυσικού ενσαρκώνει με ένταση και πάθος την ηρωίδα της και μας μεταφέρει τα πιο δυνατά συναισθήματα. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στην δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.

Ενστερνίζεται τους φόβους, τα πάθη και τις σκέψεις κάθε ανθρώπου αυτής της γειτονιάς, της πόλης, αλλά και της χώρας. Διοχετεύει την ενέργεια και το ταλέντο της, για να περάσει ηχηρά μηνύματα και να προβληματίσει. Αφήνεται στο κείμενο και ζει έντονα τα όσα εκείνο διαπραγματεύεται. Μία ερμηνεία γροθιά στο στομάχι, που δεν μπορεί να μη σε συγκινήσει και να μη σε αφήσει άναυδο. Δυνατό χειροκρότημα για μία ειλικρινή κατάθεση ψυχής.

Μη χάσετε αυτή την παράσταση. Μας αφορά όλους!

Θάνος Ξάνθος, youfly.com

Ταυτότητα παράστασης

Ιδέα & ερμηνεία: Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Μαρία Λούκα, Κοραής Δαμάτης

Συμμετοχή στην α’ γραφή του δικαστικού κειμένου: Χρύσα Λύκου

Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Κοραής Δαμάτης

Δημιουργία σκηνικού χώρου: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βίντεο παράστασης: Πηγή Δημητρακοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Παύλος Ιωάννου

Εκφώνηση δελτίου ειδήσεων: Νατάσα Γιάμαλη

Φωνή μητέρας: Ασπασία Κράλλη

Φωτογραφίες: Μάριος Λώλος – Αλέξανδρος Κατσής

Εικαστικά: Αντώνης Γλυκός

Διάρκεια : 70 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα)

Παραγωγή: Fishbowl Music Tank