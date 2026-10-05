Την επιστροφή του Φώτη Γκουζιώτη στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας ανακοίνωσε ο ΑΟ Βραχασίου και θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του Βασίλη Πλεσίτη στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, αναφέροντας αναλυτικά: «Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο του ο ΑΟ Βραχασίου ανακοινώνει την επιστροφή του Φώτη Γκουζιώτη στην οικογένεια της ομάδας. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την πορεία και την ανάπτυξη του σωματείου τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στις επάλξεις, έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα, για να προσφέρει ξανά τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Ο Φώτης Γκουζιώτης αποτελεί μία προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία, γνώσεις και παραστάσεις από το ποδόσφαιρο, ενώ η παρουσία του όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε καθοριστική τόσο στο οργανωτικό όσο και στο αναπτυξιακό κομμάτι του ΑΟΒ. Η δουλειά του στις υποδομές, η αγάπη του για το άθλημα και η αφοσίωσή του στην εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στην ομάδα μας. Στο νέο του ρόλο θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του Βασίλη Πλεσίτη στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, δημιουργώντας ένα ισχυρό προπονητικό δίδυμο που συνδυάζει εμπειρία, γνώση και φιλοδοξία για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου. Φώτη, καλώς ήρθες ξανά στο σπίτι σου! Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο σου. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συμβολή σου ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να προοδεύει σε όλα τα επίπεδα».