Στην 34η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) και εντεταλμένο σύμβουλο άρδευσης κ. Κωνσταντίνο Αφορδακό και την Αναπλ. Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. κ. Αργυρώ Σταυρακάκη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο ότι δεν θα προχωρήσει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη συγχώνευση των Δ.Ε.Υ.Α. σε έναν ενιαίο φορέα, εξέλιξη που προκάλεσε ικανοποίηση στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης τόνισε σχετικά:

«Η απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στη συγχώνευση των Δ.Ε.Υ.Α. αποτελεί μια δικαίωση των αγώνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και διασφαλίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, που είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Η διατήρηση της αυτοτέλειάς τους είναι κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία τους και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Παράλληλα, ο κ. Μενεγάκης χαρακτήρισε θετικές τις εξαγγελίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τις προβλέψεις που θα περιλαμβάνονται στον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στις Δ.Ε.Υ.Α. για άμεση πρόσληψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού μέσω των ανταποδοτικών εσόδων της ύδρευσης, καλύπτοντας πάγιες και κρίσιμες ανάγκες στελέχωσης.

Επιπλέον, θετική αξιολογήθηκε και η εξαγγελία για κούρεμα χρεών που προέκυψαν από την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία για τις Δ.Ε.Υ.Α. που επιδεικνύουν διαχειριστική συνέπεια, γεγονός που ενισχύει τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή τους προοπτική.

Από την πλευρά του ο κ. Αφορδακός, υπογράμμισε ότι η συνεργασία της Πολιτείας με τους Δήμους και τις Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να συνεχιστεί με στόχο τη στήριξη, τη χρηματοδότηση και τον εκσυγχρονισμό των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.