Σταθερή παραμένει η κατάσταση του μόλις 17 ημερών βρέφους που νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε καταστολή στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου Ηρακλείου, μετά από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το βρέφος μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο την περασμένη Κυριακή, όπου κατά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρά τραύματα. Αρχικά εισήχθη για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι είχε λάβει το 2013 ανώνυμη καταγγελία για σωματική κακοποίηση της 4χρονης τότε 18χρονης μητέρας, την οποία είχε διαβιβάσει στην αρμόδια Εισαγγελία. Το 2022, ο Οργανισμός είχε επίσης κληθεί να μεταφέρει την τότε 14χρονη από νοσοκομείο όπου βρισκόταν με εισαγγελική εντολή, χωρίς να έχει ενημερωθεί για τους λόγους της νοσηλείας της. Με αφορμή την υπόθεση του βρέφους, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του «Χαμόγελου» επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προσφέροντας υποστήριξη τόσο στο βρέφος όσο και στη μητέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”:

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει, αναφορικά με την 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι:

Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.

Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.

Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.

Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ένα παιδί, καταλήγει η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.