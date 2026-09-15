Η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά στην ολοκλήρωση και πλήρη ωρίμανση της μελέτης για την κατασκευή του Αλιευτικού Καταφυγίου Καλού Χωριού, στη θέση «Καραβοστάσι». Η οριστική μελέτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Επειδή πρόκειται για ένα σύνθετο λιμενικό έργο, απαιτείται ο συντονισμός της βασικής λιμενικής μελέτης με τις ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές και στατικές μελέτες, καθώς και με τα τεύχη δημοπράτησης.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν ένας πλήρης και τεχνικά άρτιος φάκελος, ώστε η Περιφέρεια Κρήτης να είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την πρώτη κατάλληλη δυνατότητα χρηματοδότησης και να δρομολογήσει τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου.

Εκτιμάται ότι σε ένα μήνα περίπου θα είναι έτοιμη και θα παραδοθεί η οριστική μελέτη, ολοκληρώνοντας πλήρως το σχετικό φάκελο του έργου και θα απομείνει η εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για την προκήρυξη και ανάθεση της κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου. Ήδη, από μια πρώτη αναγνωριστική κρούση, έχει εντοπιστεί κατ’ αρχήν η δυνατότητα εξασφάλισης του κονδυλίου από διαθέσιμους πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό λιμενικό έργο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού περίπου 6.800.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί διαχρονικό αίτημα των αλιέων της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας. Με την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, το έργο θα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και διοικητική ωριμότητα, ώστε να υποβληθεί προς ένταξη σε κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Η πορεία ωρίμανσης της μελέτης

Η αρχική μελέτη του Αλιευτικού Καταφυγίου ανατέθηκε το 2008 και περιελάμβανε τον βασικό λιμενικό, ακτομηχανικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη του έργου αποτέλεσε η έκδοση, το 2021, της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση διαπιστώθηκε ότι, για την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης, ήταν αναγκαία η επικαιροποίηση των τοπογραφικών και βυθομετρικών δεδομένων της περιοχής, καθώς και η εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση και την ολοκληρωμένη λειτουργία του έργου.

Για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων, η Περιφέρεια Κρήτης ανέθεσε το 2024 νέα τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση, εξασφαλίζοντας σύγχρονο και αξιόπιστο τεχνικό υπόβαθρο. Το 2025 προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης «Ολοκλήρωση Μελέτης Αλιευτικού Καταφυγίου Καλού Χωριού», η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές και στατικές μελέτες, καθώς και τον αναλυτικό προϋπολογισμό και τα τεύχη δημοπράτησης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες και δόθηκε εντολή για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης των λιμενικών έργων, ώστε όλα τα επιμέρους μελετητικά αντικείμενα να συντονιστούν και να συγκροτήσουν έναν ενιαίο και πλήρη φάκελο.

Οι βασικές ενέργειες της Περιφέρειας Κρήτης

– Εξασφάλισε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

– Ανέθεσε και ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση των τοπογραφικών και βυθομετρικών αποτυπώσεων.

– Ανέθεσε τις συμπληρωματικές μελέτες για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα δίκτυα, την αποστράγγιση, την πυρόσβεση και τις λοιπές υποδομές.

– Δρομολόγησε τη σύνταξη του αναλυτικού προϋπολογισμού και των τευχών δημοπράτησης.

– Έδωσε εντολή για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης των λιμενικών έργων.

Το προβλεπόμενο έργο

Το Αλιευτικό Καταφύγιο έχει σχεδιαστεί ως μια σύγχρονη, ασφαλής και πλήρως εξοπλισμένη λιμενική εγκατάσταση. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

– Προσήνεμο μώλο συνολικού μήκους περίπου 204 μέτρων και υπήνεμο μώλο μήκους περίπου 68,5 μέτρων

– Παραλιακό κρηπίδωμα μήκους περίπου 105,5 μέτρων και διαμόρφωση της πρόσβασης προς το καταφύγιο

– Ράμπα ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών και χερσαία ζώνη επιφάνειας περίπου 3.500 τ.μ.

– Λιμενολεκάνη επιφάνειας περίπου 10 στρεμμάτων και δίαυλο εισόδου ελάχιστου πλάτους 50 μέτρων

– Εργασίες βυθοκόρησης για την εξασφάλιση των απαιτούμενων βαθών ασφαλούς ναυσιπλοΐας

– Εξοπλισμό πρόσδεσης, δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φωτισμό, πυρόσβεση, έργα απορροής ομβρίων, αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και φωτοσήμανση των ακρομωλίων.

Το Λιμενικό Καταφύγιο θα μπορεί να εξυπηρετεί περίπου 46 σκάφη εντός της λιμενολεκάνης, ενώ η συνολική δυναμικότητά του μπορεί να φθάσει περίπου τα 68 σκάφη με την αξιοποίηση και του εξωτερικού τμήματος του υπήνεμου μώλου.

Η κατασκευή του θα δημιουργήσει ασφαλείς και οργανωμένες θέσεις ελλιμενισμού, θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των αλιέων και θα στηρίξει την αλιευτική δραστηριότητα και την τοπική οικονομία.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ