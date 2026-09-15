Ένα από τα πιο σημαντικά έργα, το οποίο θα μεταβάλει άρδην τα δεδομένα στον θαλάσσιο τουρισμό του κόλπου του Μεραμπέλλου, είναι αναμφίβολα η μαρίνα του πολυτελούς θερέτρου “Elounda Hills”. Τα νέα στοιχεία και δεδομένα που έρχονται στο φως δείχνουν ότι ο αρχικός σχεδιασμός αναμορφώνεται και μεγεθύνεται ριζικά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες διεθνείς απαιτήσεις για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.

Είναι γνωστό πως η συγκεκριμένη υποδομή βρίσκεται ήδη σε φάση κατασκευής. Σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα έγγραφα της νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, θα έχουμε αλλαγή και περαιτέρω ανάπτυξη της μαρίνας προς τα βορειοανατολικά.

Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στην Κρήτη, σε συνδυασμό με την πλήρη ανάπτυξη του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) του “Elounda Hills”, επέβαλε τη γενναία επέκταση της μαρίνας προς τα βορειοανατολικά. Με τη νέα αναμόρφωση, η υποδομή θα καταλαμβάνει σχεδόν όλο το παράκτιο μέτωπο του ακινήτου, προβλέποντας την κατασκευή δύο επιπλέον λιμενολεκανών και δύο νέων προβλητών ειδικά για την εξυπηρέτηση των μεγάλων super-yachts.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της νέας κλίμακας. Με τα πρόσθετα έργα, η δυναμικότητα της μαρίνας εκτοξεύεται, αυξανόμενη κατά 95 θέσεις ελλιμενισμού. Από τις 202 θέσεις που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, πλέον η μαρίνα θα διαθέτει 297 θέσεις. Η ποιοτική αναβάθμιση αποτυπώνεται στη βελτίωση της αναλογίας, καθώς οι 121 θέσεις θα αφορούν μόνιμο ελλιμενισμό και οι 176 εποχιακό. Για να καταστούν εφικτές αυτές οι προσθήκες, η επιφάνεια της θαλάσσιας ζώνης μεγεθύνεται εντυπωσιακά κατά 349.358 τ.μ., φτάνοντας πλέον τα 472.541 τ.μ., εξασφαλίζοντας έτσι τον αναγκαίο χώρο για τους απαιτητικούς ελιγμούς των σκαφών και την πόντιση μόνιμων αγκυροβολίων.

Και νέες κτιριακές υποδομές

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται, όμως, και στη χερσαία ζώνη, η οποία αυξάνεται κατά 32.003 τ.μ., φτάνοντας αισίως τα 75.319 τ.μ. Αυτός ο νέος ζωτικός χώρος επιτρέπει την ανάπτυξη πρόσθετων κτιριακών υποδομών, ανεβάζοντας τη συνολική δόμηση από τα 8.100 τ.μ. στα 14.935 τ.μ.

Το θετικό στοιχείο, με γνώμονα τη φέρουσα ικανότητα, είναι ότι ο συνολικός συντελεστής δόμησης διατηρείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (0,198), σύμφωνα με την μη τεχνική έκθεση της ΜΠΕ.

Επιπλέον, για την καλύτερη αρχιτεκτονική ένταξη, προκρίνεται η ενοποίηση συγκεκριμένων οικοδομικών τετραγώνων. Μια κίνηση ορθή, καθώς αποτρέπει τις εκτεταμένες εκσκαφές στο απότομο βραχώδες πρανές, προστατεύοντας το παράκτιο τοπίο.

Τέλος, στους υφιστάμενους προβλήτες 1 και 2 υλοποιείται διαπλάτυνση κατά 2 μέτρα, επιτρέποντας την άνετη κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων τροφοδοσίας, ποδηλάτων και πεζών.

Σύμφωνα με τους μελετητές, «τα νέα πρόσθετα έργα που εξετάζονται στην παρούσα Μ.Π.Ε. αποσκοπούν στη λειτουργική συμπλήρωση και αναβάθμιση της ήδη χωροθετημένης, περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης και υπό κατασκευή Μαρίνας Elounda Hills. Τα έργα αυτά ενσωματώνονται χωρικά και λειτουργικά στο ήδη εγκεκριμένο τμήμα της μαρίνας, χωρίς να μεταβάλλουν τον βασικό χαρακτήρα της ως τουριστικού λιμένα, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετων θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και τη δημιουργία πρόσθετων χερσαίων χώρων αναψυχής και εξυπηρέτησης χρηστών και επισκεπτών, τόσο από το παρακείμενο παραθεριστικό χωριό «Elounda Hills» που δημιουργεί η εταιρία MIRUM HELLAS A.E., όσο και από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργικής οργάνωσης της μαρίνας, προβλέπεται η αναδιάταξη των Οικοδομικών Τετραγώνων του ήδη χωροθετημένου τμήματος της μαρίνας, προκειμένου για την επίτευξη της πλέον άρτιας λειτουργίας των χερσαίων χώρων της».

Συνεπώς, όπως υπογραμμίζουν στη νέα ΜΠΕ, ο γενικός στόχος της Μαρίνας Elounda Hills είναι η δημιουργία και λειτουργία μίας σύγχρονης, οργανωμένης και υψηλών προδιαγραφών τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, με σύγχρονες υποδομές περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Ελούντας και του Αγίου Νικολάου και στην ολοκλήρωση της ευρύτερης ανάπτυξης «ELOUNDA HILLS» ως ενιαίου πόλου τουρισμού και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών.

Είναι σαφές ότι τα νέα δεδομένα της αναμορφωμένης μαρίνας μετατοπίζουν το κέντρο βάρους του πολυτελούς τουρισμού. Το έργο ξεφεύγει πλέον από τα όρια μιας τοπικής εγκατάστασης και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μεσόγειο. Μια μεγάλη μαρίνα που σε συνδυασμό με εκείνη της πόλης, ενδεχομένως και μια τρίτη ανατολικότερα, στο Καλό Χωριό, να αποτελούν ένα μοναδικό δίκτυο που να δίνει μοναδική προοπτική, ανάπτυξης του τουρισμού των γιωτ στην ανατολική Κρήτη.

Το μεγάλο στοίχημα βέβαια θα είναι, τα έργα αυτά να οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση των οφελών για την κοινωνία και την τοπική αγορά, με αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση την απόλυτη προστασία του απαράμιλλου φυσικού κάλλους της περιοχής μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ