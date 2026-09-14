Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την Νατάσα Παγκάλου:

Με το θλιβερό άγγελμα της εκδημίας της Νατάσας Παγκάλου, αποχαιρετούμε μια ξεχωριστή παρουσία της τοπικής μας κοινωνίας, που έδωσε με αξιοπρέπεια και δύναμη τη δική της δύσκολη μάχη.

Η Νατάσα Παγκάλου υπηρέτησε με συνέπεια, ευαισθησία και αίσθημα προσφοράς τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό, διατελώντας, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του Γ.Σ. Άγιος Νικόλαος και του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγίου Νικολάου.

Με τη δράση, το ήθος και την κοινωνική της παρουσία κέρδισε την εκτίμηση και τον σεβασμό των συμπολιτών μας, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στον τόπο μας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, καθώς και σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης