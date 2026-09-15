Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν στις 13:00 οι δύο γιατροί, κάτοχοι του χώρου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να απολογηθούν. Σε βάρος τους έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκισης, καθώς η κατηγορία που τους βαρύνει, επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η απολογητική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδώσουν στον δικαστικό λειτουργό υπόμνημα με τις θέσεις τους και ακολούθως θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Μετά την απολογία τους ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση τους.

Τα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς

Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης «καίνε» τους δύο γιατρούς και φωτίζουν τα κρίσιμα λεπτά πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή και την κλήση του ΕΚΑΒ.

Iδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους χρόνους που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα. Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 14:14, ενώ, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης άρχισε στις 14:37. Η λειτουργία της διακόπηκε στις 15:22, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, ενδέχεται να συνδέεται με απώλεια της κυκλοφορίας του αίματος στο σύστημα του ασθενούς.

Στις 15:23 το μηχάνημα ενεργοποίησε συναγερμό, καθώς είχαν χαθεί οι ζωτικές ενδείξεις. Οι Αρχές εξετάζουν τι συνέβη στο ιατρείο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Στις 15:45, ενώ το μηχάνημα εμφανίζεται να βρίσκεται εκτός λειτουργίας, καταγράφηκε νέα ενεργοποίησή του για λίγα δευτερόλεπτα. Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται από τις Αρχές και αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, περίπου 45 λεπτά αργότερα της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Με κρίσιμη καθυστέρηση η κλήση στο ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά στις 16:23, ενώ το πλήρωμα έφτασε τρία λεπτά αργότερα, στις 16:26. Σύμφωνα με τη διασώστρια, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και η χορήγηση αδρεναλίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να ανέφερε στους διασώστες ότι χορήγησε ένα χιλιοστόγραμμο αδρεναλίνης και ότι πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ για περίπου δέκα λεπτά.

Παράλληλα, έχουν προκύψει στοιχεία για αναζητήσεις μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία επίσης εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι Αρχές εξετάζουν και όσα φέρεται να συνέβησαν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο γιατροί φέρεται να ζήτησαν από τους εργαζομένους να καθαρίσουν τον χώρο, ενώ παράλληλα εξετάζεται η διαγραφή του επίμαχου ραντεβού από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο από το κινητό της γιατρού

Σημαντικά στοιχεία έχουν προκύψει και από την έρευνα στο κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης καταγράφηκαν δύο φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο, τα οποία στη συνέχεια διαγράφηκαν.

Η πρώτη φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε στις 14:43, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας, ενώ ένα λεπτό αργότερα καταγράφηκε και το βίντεο. Στις 14:45 φέρεται να τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα συγκεκριμένα αρχεία διαγράφηκαν αργότερα από το κινητό της γιατρού. Η δεύτερη φωτογραφία φέρεται να διαγράφηκε στις 19:09, λίγα λεπτά πριν η γιατρός μεταβεί στην Αστυνομία για να καταθέσει, ενώ την ίδια ώρα διαγράφηκαν και η πρώτη φωτογραφία και το βίντεο.

Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης ξαπλωμένος στο κρεβάτι, δίπλα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, φορώντας κοντομάνικο και με τα μάτια κλειστά, όπως αναφέρει η ert news.