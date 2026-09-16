Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολης -Άγιος Νικόλαος με 24ωρη διακοπή κυκλοφορίας.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι καθορισμένες εργασίες με διακοπή κυκλοφορίας επί του Β.Ο.Α.Κ., από τη χ/θ 187 (Κόμβος Νεάπολης) έως τη χ/θ 197 (Κόμβος Ξηροκάμπου) ως εξής:

από 06.00΄ ώρα της 17- 09-2026 έως και την 06.00΄ώρα της 21-09-2026 (εργασίες καθαίρεσης γέφυρας Τ6) και

από 06.00΄ ώρα της 25- 09-2026 έως και 18.00΄ώρα της 29-09-2026 (εργασίες καθαίρεσης γέφυρας Τ5).

Η κυκλοφορία των οχημάτων έως δώδεκα (12) τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Ειδικότερα, στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα χρησιμοποιείται η διαδρομή μέσω ΠΕΟ – Λακωνίσω – Κόμβου Κριτσάς.

Επιπρόσθετα για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των δώδεκα (12) τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του Νοτίου Οδικού Άξονα (επαρχιακή οδό Ιεράπετρας- Βιάννου Ηρακλείου και αντίστροφα).

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματωρών που θα βρίσκονται στα σημεία εκτέλεση των εργασιών και τις οδηγίες των τροχονόμων.