Δύο τραγικά περιστατικά πνιγμού σημειώθηκαν τη Δευτέρα στις παραλίες των Μαλίων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο αλλοδαποί.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων, όπου τις μεσημβρινές ώρες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος, υπήκοος Ολλανδίας. Στον 60χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγη ώρα αργότερα, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποταμός Μαλίων. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 35χρονος, υπήκοος Μολδαβίας. Και στον 35χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη, πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Και για τα δύο περιστατικά, την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών θανάτου.