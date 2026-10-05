Ευρεία σύσκεψη εργασίας με κυβερνητικό κλιμάκιο είναι σε εξέλιξη στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην Κρήτη. Στη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για “βιβλική καταστροφή”. Ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές σε υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, εστιάζοντας σε περιοχές που έχουν πληγεί όπως το Οροπέδιο Λασιθίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις ζημιές στον δρόμο προς Ιεράπετρα-Φέρμα, τις κατολισθήσεις στα Ζωνιανά και την πλήρη καταστροφή της αγροτικής οδοποιίας στην ενδοχώρα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών. Ο Περιφερειάρχης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες, ευχαριστώντας παράλληλα το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την πρώτη εικόνα από την κακοκαιρία. Ο Γιώργος Τσαπάκος τόνισε ότι καμία υποδομή δεν μπορούσε να αντέξει τον μεγάλο όγκο νερού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι πάρα πολλές υποδομές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις σοβαρές ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να βρεθεί άμεσα τρόπος για την τάχιστη αποζημίωση των πληγέντων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).