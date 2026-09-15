Βγήκε από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού έγινε στις 12 το μεσημέρι, ενώ έξω από τις φυλακές τον περίμεναν οπαδοί του οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες. Η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή, ανέφερε σε δηλώσεις της σήμερα ότι η κάθοδός του στις εκλογές είναι σίγουρη και πως βρέθηκε νομική φόρμουλα.

Βγαίνοντας από τη φυλακή ο Ηλίας Κασιδιάρης δήλωσε: «Έχω δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και απ’ ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς, όλες αυτές τις ημέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν, και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

Η Βάσω Πανταζή έξω από φυλακές Δομοκού δήλωσε: «Εμείς θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023