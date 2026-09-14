Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που για πολλά χρόνια είχε ενεργό παρουσία στην κοινωνία του Αγίου Νικολάου και προσέφερε μέσα από διαφορετικούς ρόλους και δραστηριότητες.

Η περιπέτεια με την υγεία της υπήρξε μακρά και δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, δεν σταμάτησε ποτέ να ελπίζει και να παλεύει. Κράτησε μέχρι το τέλος την πίστη ότι θα καταφέρει να βγει νικήτρια και να επιστρέψει στη ζωή που τόσο αγαπούσε. Η μεταμόσχευση που περίμενε με αγωνία πραγματοποιήθηκε, όμως η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που όλοι ευχόμασταν. Ακόμη και όταν οι τελευταίες ελπίδες μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, η μάχη αποδείχθηκε άνιση.

Η απώλειά της σκορπά θλίψη και αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όσους τη γνώρισαν και συνδέθηκαν μαζί της.

Υπήρξε μια δυναμική γυναίκα, που αντιμετώπισε τις δυσκολίες με καρτερία και αξιοθαύμαστο ψυχικό σθένος. Εργάστηκε, δημιούργησε, συμμετείχε και προσέφερε, αφήνοντας πίσω της ανθρώπους που εκτίμησαν την παρουσία, την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία της.

Ο αποχαιρετισμός είναι δύσκολος. Μένουν όμως οι αναμνήσεις, η προσφορά της και η θέση που κατέκτησε στις καρδιές όσων τη γνώρισαν.

Καλό ταξίδι, Νατάσα.