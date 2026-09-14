Πρώτο θέμα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν η εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΠΚ, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028. Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εκλέχθηκε ομόφωνα ο κύριος Χαιρετάκης Μιχαήλ.

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων

1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης της προγραμματικής περιόδου 2026-2030, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β’ 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

2. Κατασκευή και λειτουργία νέου ξενοδοχείου, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 499 κλινών στη θέση «Ασπρουλιανό», Γεωργιούπολης, Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, της «ΑΝΑΞ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 49561/3348/4-5-2026 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

3. Μάντρα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, συγκέντρωσης και μηχανικής επεξεργασίας παλαιού σιδήρου και μετάλλων SCRAP , διαλυτήριου ΟΤΚΖ, αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων και διαλογής ταξινόμησης και διακριτής επεξεργασίας ΑΗΗΕ» από την εταιρεία με την επωνυμία «Θωμαδάκης Α.Ε» (δ.τ ΚΡΕΤΑΝ Α.Ε) στη περιοχή Κοντομαρίου του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης». σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 40/5-5-2026 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

4. Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Αγίου Μύρωνος και Πυργούς του Δήμου Ηρακλείου, με φορέα έργου την ΔΕΥΑ Ηρακλείου

5. Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος, (υφιστάμενου και νέου) ιδιοκτησία της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση «Ξεροπόταμος» Δήμου Σφακίων Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 625/11-2-2026 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

6. Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου, με την επωνυμία VANTARIS BEACH, κατηγορίας 4 αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 130 κλινών, στην περιοχή εκτός οικισμού Καβρού, Δ.Ε. Γεωργιούπολης, Δήμου Αποκορώνου ΠΕ Χανίων, ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΒΑΝΤΑΡΗΣ ΑΕ»., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3499/5-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

7. Ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων, δυναμικότητας 280 κλινών, με την επωνυμία «MARE VILLAGE» στη θέση ‘ΚΑΘΑΡΑΔΕΣ – ΡΟΥΣΑ’ στο Κουτσουνάρι Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρίας «MARE ΑΕ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 41/9-1-2026 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

8. «Ανέγερση ξενοδοχείου, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 212 κλινών στη θέση Άπτερα, Δημοτικής Κοινότητας Δαράτσου, Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, Δήμου Χανίων, ΠΕ Χανίων», με φορέα έργου την εταιρία “ΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1965/13-5-2026 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

9. «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Ξενοδοχειακής Μονάδας INNSIDE ELOUNDA, της εταιρείας ¨ΖΕΥΣ ΕΝΤΙΣΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ στη θέση ¨Πηγαϊδάκια¨, της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, της Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Π.Ε. Λασιθίου.»

10. Κατασκευή και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου «Τμήμα της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών» στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, της Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο εφαρμογής του από 27.4.2021 προεδρικού διατάγματος έγκρισης ΕΣΧΑΔΑ (Δ’ 238) από την εταιρία «ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝ. ΑΕ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 87875/6142/30-7-2026 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αναβολή δόθηκε στα παρακάτω θέματα:

1. Μονάδα παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό την συμπαραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας ισχύος 999ΚWel» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ» στην Δ.Κ Καστελλιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα έργου την εταιρία «ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ» σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 1354/24-3-2026 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

2. Ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 559 κλινών, με την επωνυμία SERITA BEACH, στη θέση Ασκιανός Πύργος Ανισαράς, Κτηματικής Περιφέρειας Ανάληψης, Δήμου Χερσονήσου, της εταιρείας THE G CRETE MON AE.», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 3739/2025 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου στην θέση «Κερατίδια» Δ.Κ. Λιμνών Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, με φορέα έργου τον Δήμο Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 1972/29-4-2026 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Επίσης, έγινε ενημέρωση στα μέλη της επιτροπής από το Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το παρακάτω θέμα :

Έλεγχος πληρότητας και διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των υπ’ αρ. πρωτ. 318/8-2-2019 ΑΕΠΟ (ΜΕΑ) και 3492/16-2-16 ΑΕΠΟ (ΚΔΑΥ) για το έργο: «Προσαρμογή της ΜΕΑ & του ΚΔΑΥ Ηρακλείου σε ενιαία Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (MAA δύο ροών), σε συμφωνία με τον ΕΣΔΑ 2020-2030 και το ΟΣΧΣ Κρήτης στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Π.Ε. Ηρακλείου, με φορέα έργου τον Ενιαίο Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 50361/3392/5-5-2026 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Δοξαστάκης Ζαχαρίας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου Βασίλειος καθώς εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών.