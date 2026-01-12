Από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου κοινοποιείται το δελτίο θυελλωδών ανέμων για τη METAREA 3:
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 048 – ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026/1000 UTC
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 12-01-26/03 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1007 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 1005 ΣΤΙΣ 12/15 UTC ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1026 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ 1005 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΠΟΥΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΣΙΔΡΑ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 19.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/19 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 12/16 UTC 7 Η 8
ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 12/16 UTC 7 Η 8
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 12/16 UTC 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8
ΔΕΛΤΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 12/13 UTC ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/16 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.00
ΑΠΟ 12/16 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΑΠΟ 12/19 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΑΠΟ 12/19 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΑΠΟ 12/19 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 36.00
ΑΠΟ 12/19 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/22 UTC
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8