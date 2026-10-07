Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων της, εκκινεί άμεσα την δρομολόγηση των διαδικασιών για την επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τη θεομηνία της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026.

Καλούνται οι πληγείσες επιχειρήσεις να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός διμήνου, αίτηση στον Συντονιστή Κρατικής Αρωγής που έχει οριστεί:

Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου , ο κ. Βδοκάκης Μάριος [email protected] τηλ. 28413 40561, ώρες 10:00 – 13:00

, ο κ. Βδοκάκης Μάριος τηλ. 28413 40561, ώρες 10:00 – 13:00 Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η κ. Σφακιανάκη Γεωργία [email protected] τηλ. 2813 410202 & 205, ώρες 10:00 – 13:00

τηλ. 2813 410202 & 205, ώρες 10:00 – 13:00 Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο κ. Βότσογλου Νικόλαος [email protected] τηλ. 28313 40711 & 777, ώρες 10:00 – 13:00

τηλ. 28313 40711 & 777, ώρες 10:00 – 13:00 Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο κ. Βερυκοκίδης Ιωάννης [email protected] τηλ. 28213 40130 & 131, ώρες 10:00 – 13:00.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

– Επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή και ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα.

– Συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

– Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς

– Αγροτικές εκμεταλλεύσεις δηλαδή γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις)

Οι αιτήσεις για αυτοψίες από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων υποβάλλονται αποκλειστικά στον ΕΛΓΑ.

Οι αιτήσεις για αυτοψίες και κάλυψη βιοτικών αναγκών σε νοικοκυριά υποβάλλονται αποκλειστικά στον Δήμο.

Σχετικές διατάξεις: