Με άρθρο του στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Γεώργιος Μαμάκης αναφέρεται σε δυο ιδιαίτερα σημαντικά προγράμματα αναβάθμισης της ψηφιακής υποδομής στα δημόσια σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά πρωτοβουλία που υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της COSMOTE TELEKOM με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφορά τη δωρεά σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και υπηρεσιών που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, η πρωτοβουλία και η συνεργασία αυτή μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αξιοποιεί την τεχνολογία ως μοχλό θετικής αλλαγής. Μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που εστιάζει στην εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, επιδιώκεται να ενισχυθεί η πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και να μειωθεί το χάσμα μεταξύ κεντρικών και απομακρυσμένων περιοχών της ΔΙΠΕ Λασιθίου.

Η δράση αφορά σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως δυσπρόσιτες από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και συγκεκριμένα τις παρακάτω:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

Και περιλαμβάνει:

1. Δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού και ενεργοποίηση συνδέσεων διαδικτύου υψηλής ταχύτητας (έως 300 Mbps) μέσω της υπηρεσίας COSMOTE 5G WiFi, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) και το αποκλειστικό δίκτυο COSMOTE 5G+.

2. Δωρεάν παροχή προγράμματος πρόσβασης στο διαδίκτυο για τρία (3) έτη, διασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία.

3. Παράδοση T-tablets με θήκη και γραφίδα για χρήση εντός της σχολικής μονάδας, με στόχο την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη και την ενίσχυση της συμμετοχικότητας των μαθητών.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τη Δράση 4.2.1 – «Αναβάθμιση / συμπλήρωση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού α’/βάθμιας και β’/βάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης» και προβλέπει τη παράδοση περίπου 200 υπολογιστικών συστημάτων, (ΗΥ, server, πολυμηχανήματα Α4, ακουστικά) σε περίπου 20 σχολικές μονάδες της ΔΙΠΕ Λασιθίου, 7 Διαδραστικές συσκευές προσχολικής αγωγής και 10 φορητούς υπολογιστές.

Γιατί τα παραπάνω δύο προγράμματα είναι κομβικής σημασίας



Η πρόσβαση σε σταθερή και ταχεία διαδικτυακή σύνδεση δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Η πρώτη πρωτοβουλία έχει βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Η πρόσβαση σε γρήγορο διαδίκτυο και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα εξασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης.

Η εξίσωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών ενισχύει τη συνοχή του εκπαιδευτικού συστήματος και προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη. Η πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου η τεχνολογία αξιοποιείται ως εργαλείο προόδου, ισότητας και κοινωνικής ευημερίας.

Η επένδυση αυτή δεν είναι μια πρόσκαιρη παρέμβαση, αλλά ένα σταθερό βήμα προς ένα σχολείο του μέλλοντος – ανοιχτό, συμμετοχικό, καινοτόμο και δίκαιο για όλους.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της δεύτερης πρωτοβουλίας ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία, επιτρέπει την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που είναι κρίσιμες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή εξοπλισμού, αλλά στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου που βασίζεται στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και η σχολική κοινότητα λειτουργεί στο σύνολό της.

Οφέλη για τους μαθητές



– Πλουσιότερη μαθησιακή εμπειρία: Πρόσβαση σε εκπαιδευτικά βίντεο, ψηφιακές βιβλιοθήκες, εικονικές επισκέψεις σε μουσεία, διεθνείς πλατφόρμες και σύγχρονα συνεργατικά εργαλεία.

-Ενίσχυση της συμμετοχής: Η μάθηση γίνεται διαδραστική, ελκυστική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε μαθητή.

– Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής: Δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, ομαδικότητα, υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού.

– Προετοιμασία για το μέλλον: Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις τεχνολογίες που θα καθορίσουν την επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία.

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς



– Ενίσχυση του διδακτικού έργου: Νέες δυνατότητες ενσωμάτωσης ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων στη διδασκαλία.

– Διεύρυνση του παιδαγωγικού ρόλου: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόζουν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις που υποστηρίζουν ενεργά τη συμμετοχή και την αυτορρύθμιση της μάθησης.

– Ευελιξία και καινοτομία: Εφαρμογή υβριδικών μοντέλων διδασκαλίας (συνδυασμός δια ζώσης και ψηφιακής εκπαίδευσης).

– Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη: Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική και Αντίκτυπος



Και οι δύο πρωτοβουλίες αποτελούν επένδυση στο μέλλον της εκπαίδευσης και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η ενίσχυση των σχολείων με σύγχρονο εξοπλισμό και γρήγορη συνδεσιμότητα συμβάλλει στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη..