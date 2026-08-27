Μια σκηνική σύνθεση στα όρια του θεάτρου και της αρχαιολογίας, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στον αρχαιολογικό χώρος Γουρνιών στην Ιεράπετρα στις 18:30.

Τα «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης», η παράσταση θεάτρου/αρχαιολογίας σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, ταξιδεύει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας» του Εθνικού Θεάτρου, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.

Μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή που γνώρισε την προηγούμενη χρονιά, η παράσταση επιστρέφει σε αρχαία θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, συνεχίζοντας τη διαδρομή της στον μοναδικό κόσμο των σωζόμενων και χαμένων έργων του Ευριπίδη. Μέσα από μια πρωτότυπη σύνθεση αφήγησης και μουσικής, τα «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης», με τη συμμετοχή ενός θιάσου ξεχωριστών καλλιτεχνών του ελληνικού θεάτρου, μετατρέπουν κάθε χώρο φιλοξενίας τους σε τόπο ανασκαφής της μνήμης, όπου σωζόμενοι στίχοι της αρχαίας δραματουργίας ξαναβρίσκουν τη φωνή τους.

Η φετινή περιοδεία θα ολοκληρωθεί στην Κρήτη, όπου από τις 26 Αυγούστου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου η παράσταση θα φιλοξενηθεί σε αρχαία θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, μετατρέποντας κάθε σταθμό σε έναν τόπο συνάντησης της θεατρικής δημιουργίαςμε την ιστορία.