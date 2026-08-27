Μια σκηνική σύνθεση στα όρια του θεάτρου και της αρχαιολογίας, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στον αρχαιολογικό χώρος Γουρνιών στην Ιεράπετρα στις 18:30.
Είσοδος δωρεάν
Απαραίτητη η ηλεκτρονική προκράτηση.
Τα «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης», η παράσταση θεάτρου/αρχαιολογίας σε σκηνοθεσία Ευθύμη Θέου, ταξιδεύει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γνωριμία με Αρχαία Θέατρα της Ελλάδας» του Εθνικού Θεάτρου, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.
Μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή που γνώρισε την προηγούμενη χρονιά, η παράσταση επιστρέφει σε αρχαία θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, συνεχίζοντας τη διαδρομή της στον μοναδικό κόσμο των σωζόμενων και χαμένων έργων του Ευριπίδη. Μέσα από μια πρωτότυπη σύνθεση αφήγησης και μουσικής, τα «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης», με τη συμμετοχή ενός θιάσου ξεχωριστών καλλιτεχνών του ελληνικού θεάτρου, μετατρέπουν κάθε χώρο φιλοξενίας τους σε τόπο ανασκαφής της μνήμης, όπου σωζόμενοι στίχοι της αρχαίας δραματουργίας ξαναβρίσκουν τη φωνή τους.
Η φετινή περιοδεία θα ολοκληρωθεί στην Κρήτη, όπου από τις 26 Αυγούστου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου η παράσταση θα φιλοξενηθεί σε αρχαία θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, μετατρέποντας κάθε σταθμό σε έναν τόπο συνάντησης της θεατρικής δημιουργίαςμε την ιστορία.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Ευθύμης Θέου
Μεταγραφή αποσπασμάτων – Συνεργασία στη δραματουργία: Κυριάκος Καρσεράς
Μουσική σύνθεση – Μουσική διδασκαλία: Κορνήλιος Σελαμσής
Σκηνικός χώρος: Λουκάς Μπάκας
Κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος
Κίνηση: Νικολέτα Ξεναρίου
Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαίρη Καραζήση
Βοηθός σκηνογράφου: Βαγγέλης Ξενοδοχίδης
Ερμηνεύουν: Ελένη Βεργέτη, Γιώργος Κριθάρας, Ηλέκτρα Νικολούζου, Γιώργος Σύρμας, Ευθύμης Θέου
Φωτογραφίες: Karol Jarek
Διάρκεια: 60 λεπτά
· Η είσοδος στους χώρους είναι δωρεάν | Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων
Λίγα λόγια για την παράσταση «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης»
Το 2022 ανακαλύφθηκε στη Φιλαδέλφεια της Αιγύπτου ένας πάπυρος με αποσπάσματα από τα χαμένα έργα «Πολύιδος» και «Ινώ» του Ευριπίδη. Με αφορμή αυτό το εύρημα, η παράσταση «ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ: Ευριπίδης» καταδύεται στο τμηματικά σωζόμενο έργο του Αθηναίου τραγικού, παρουσιάζοντας, στην ορχήστρα αρχαίων θεάτρων της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Κρήτης, μια αφηγηματική και μουσική σύνθεση, στα όρια του θεάτρου και της αρχαιολογίας.
Στη σκηνή στήνεται μια παράδοξη, υπαρξιακή ανασκαφή που τα ευρήματά της δεν είναι, αυτή τη φορά, αγγεία ή αρχιτεκτονήματα, αλλά θεατρικοί στίχοι, λόγια αρχαίων ηθοποιών σπασμένα σε μικρά κομμάτια. Πέντε ερμηνευτές/αρχαιολόγοι εφοδιασμένοι με σκαλιδάκια, πινελάκια, κόσκινα και τριγωνάκια, σκάβουν κάτω από τον ήλιο, ακολουθώντας τη σχεδόν τελετουργική διαδικασία μιας αρχαιολογικής ανασκαφής, όπως αυτή εξελίσσεται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Και μέσα από τα σκάμματά τους ξεπηδούν στιγμιότυπα αρχαίων παραστάσεων και λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής των θεάτρων, όπου θα πραγματοποιηθεί το έργο.
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