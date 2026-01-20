Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, ημέρα άκρως χειμωνιάτικη, πραγματοποίησε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου μια ακόμα πεζοπορία στο αγαπημένο μας Καθαρό. Για άλλη μια φορά μικρή η ομάδα, καθώς έβρεχε την προηγούμενη κι ο δυνατός βοριάς ήταν αποτρεπτικός.

Έτσι ξεκινάμε αφήνοντας τα οχήματά μας ένα χιλιόμετρο πριν τον Αβδελιακό, 13 πεζοπόροι, με θερμοκρασία 0ο Κελσίου, αλλά και σαφώς λιγότερο αέρα από τα παράλια. Ο ουρανός βαρύς προμηνύει ότι η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει. Ξεκινάμε ωστόσο ανηφορικά ανάμεσα από πέτρες, σκόρπια πρίνα με τα βελανίδια χαμόστρωμα, βρύα και λειχήνες να έχουν καλύψει τους κορμούς των δέντρων και να τους δίνουν χρωματισμό στολής παραλλαγής. Πολλά τα χόρτα και μερικοί ήρθαν με τα μαχαιράκια τους: καλίτσες, χαρακούλια, ραδίκια. Σταθερός πάντως ο ρυθμός και χωρίς πολλές στάσεις, η μέρα δεν αφήνει περιθώρια. Σε όλη την ανηφόρα ως πάνω αρκετές χιονούρες εδώ κι εκεί μας θυμίζουν ότι είμαστε στα μέσα του χειμώνα. «Κρίμα που έβρεξε χθες, αλλιώς θα ήταν πιο πολλές» λέει ο Παναγιώτης, αλλά κι έτσι είναι ένας λόγος που κάνει την πεζοπορία μας ιδιαίτερη. Όταν ανεβαίνουμε ψηλότερα ανοίγονται «παράθυρα θέας»: αριστερά τα παράλια λουσμένα στο φως, δεξιά το οροπέδιο Καθαρού κι οι χιονισμένες κορφές της Δίκτης να μπαινοβγαίνουν στα σύννεφα.



Στα ριζά της αγαπημένης μας κορφής των Ανεφαλάκων, όπου συχνά περπατάμε πολλές φεγγαροβραδιές το καλοκαίρι, συναντάμε τα πρώτα μεγάλα πηγάδια-κουλούρες στη μέση της πλαγιάς, εκεί που λιώνει το χιόνι και υγροποιείται, για να αποθηκεύεται το νερό και για το καλοκαίρι. Και το χρειάζονταν εδώ πάνω το νερό, καθώς απ’ ότι φαίνεται είχε ο τόπος ευρεία κατοίκηση τους θερινούς μήνες: πολλά τα χαλάσματα από παλιές αγροικίες και μαντριά.

Συνεχίζουμε διασχίζοντας το βουνό εγκάρσια βάζοντας στόχο την Πλατιά κορφή (1480)και τον Κότσυρο (1455). Ως τώρα το κρύο είναι υποφερτό αρκεί να είσαι σε κίνηση, όμως μόλις ξεμυτίζουμε στις δυο κορφές, οι ριπές του κρύου αέρα κάνουν την κατάσταση αφιλόξενη. Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν ακόμα κάποιοι ατρόμητοι, που επιμένουν να φωτογραφηθούν δίπλα στο τριγωνομετρικό του στρατού, γνωστό στη γλώσσα των ορειβατών ως «κολωνάκι». Όπως και να έχει καταφέραμε να ανεβούμε ενάντια στις προβλέψεις και τώρα αρχίζει η απότομη κατηφοριά. Θέλει προσοχή: το τοπίο είναι βραχώδες, ενώ που και ριπή χιονόνερου μαζί με τον αέρα που δε λέει να κόψει, μας ωθεί να συντομεύουμε μην αλλάξει ο καιρός.

Κάπως έτσι φτάνουμε σε οικισμό με παλιά σπίτια, μερικά αναπαλαιωμένα, αλώνια και μαντριά. Μάλλον πρόκειται για τον Εγκισσό, αν κρίνουμε από σχετική πινακίδα. Από εδώ θα πάρουμε χωματόδρομο -ταυτίζεται με το Ε4- που μετά από μία ώρα θα μας οδηγήσει στα αμάξια μας, αφού διασχίσουμε πρώτα όλη την ανατολική πλευρά του οροπεδίου. Μπορεί τα οπωροφόρα δέντρα να μην έχουν φύλλα, όμως ορισμένα κρατάνε ακόμα καρπούς και μοιάζουν στολισμένα σαν χριστουγεννιάτικα με τις μπάλες τους. Οι στέρνες είναι ξέχειλες με νερό κι αντανακλούν τον βαρύ ουρανό ανάμεσα στα πεσμένα φύλλα. Κι ακόμα ο καπνός απ’ τα τζάκια κάποιων σπιτιών, που έχουν «ανοιχτεί» λόγω Σαββατοκύριακου, δίνει μια εικόνα θαλπωρής παλιάς κοπής.

Τυχεροί όσοι έμειναν για ένα κρασί στην ταβέρνα στον Αβδελιακό, οι υπόλοιποι βιαστικοί έφυγαν να εκμεταλλευτούν το υπόλοιπο της μέρας. Μιας μέρας που άφησε την ικανοποίηση ότι ξεμυτίσαμε απ’ το σπίτι παρά τις αντίξοες συνθήκες, περπατήσαμε γύρω στα 11 χλμ με 420 υψομετρική διαφορά, είδαμε τους φίλους μας και τώρα θα γυρίσουμε σπίτι μας να χουχουλιάσουμε, όπως αρμόζει σε μια κρύα μέρα. Και για όλα αυτά πρέπει να ευχαριστήσουμε την αρχηγό, Σοφία Σιδηροπούλου, που μας σύστησε το Καθαρό από μια άλλη του πλευρά!

ΑΡΧΗΓΟΣ: Σοφία Σιδηροπούλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Παναγιώτης Ευδαίμων, Μαρία Μετζογιαννάκη, Ρενάτα Κουράκη, Βαγγέλης Τσιχλής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

Μαρία Μετζογιαννάκη

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: Σ. Σιδηροπούλου