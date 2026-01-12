Ο εργολάβος του έργου προκάλεσε κατά λάθος τη διακοπή του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ στο ύψος των Λιμνών. Η σύνδεση λειτουργεί προσωρινά μέσω της backup γραμμής, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη.