Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου με αφορμή τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων» προσκαλεί τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Αγίου Νικολάου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρες 10:30 π.μ. έως 13:00, στον χώρο του Κ.Α.Π.Η.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί σύντομη ομιλία από την Κοινωνική Λειτουργό του Κ.Α.Π.Η., κ. Δήμητρα Ψύλλου, με θέμα τη σημασία και την αξία της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσική και τραγούδι με τη συμμετοχή του εθελοντή της χορωδίας του Κ.Α.Π.Η., κ. Γεωργίου Φουλεδάκη.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με έναν όμορφο μπουφέ με εδέσματα τα οποία θα προσφέρουν με αγάπη και διάθεση συμμετοχής τα ίδια τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα παρέας, επικοινωνίας και χαράς.

Η παρουσία και η συμμετοχή σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά!