Ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι η παρουσία της Κρήτης στη νέα διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες εκλογές, με δύο εκπροσώπους του νησιού να αναλαμβάνουν σημαντικές θεσμικές θέσεις.

Η εκλογή του Στέλιου Κριαρά στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου της ΠΟΞ και του Γιάννη Κυριακάκη στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον Ξενοδοχειακό κόσμο της Κρήτης και ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα του νησιού να συμμετέχει με ισχυρή φωνή στα θεσμικά όργανα του Ελληνικού τουρισμού.

Το αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς δεν αφορά μόνο την εκπροσώπηση της Κρήτης. Η είσοδος νεότερων σε ηλικία μελών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΞ σηματοδοτεί μια ουσιαστική ανανέωση του κορυφαίου συλλογικού οργάνου των Ξενοδόχων της χώρας.

Η ανανέωση αυτή δημιουργεί θετικές προσδοκίες για μια ΠΟΞ που θα συνδυάζει την εμπειρία και τη θεσμική συνέχεια με νέες ιδέες, σύγχρονες αντιλήψεις και τη δυναμική μιας νεότερης γενιάς Ξενοδόχων, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στον Ελληνικό και διεθνή τουρισμό.

Για την Κρήτη, η διπλή αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει παράλληλα κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: όταν ο Ξενοδοχειακός κόσμος του νησιού συνεργάζεται και επιδιώκει κοινή εκπροσώπηση, μπορεί να έχει ουσιαστικό λόγο και παρουσία εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού.

Ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση το αποτέλεσμα και εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Στέλιο Κριαρά και τον Γιάννη Κυριακάκη για την εκλογή τους, ευχόμενοι καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων καθηκόντων τους.

Παράλληλα, χαιρετίζει την ανανέωση που αποτυπώνεται στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την παρουσία μιας νεότερης γενιάς επαγγελματιών που αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη στη θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου.

Η ανανέωση προσώπων και ιδεών, όταν συναντά την εμπειρία, τη γνώση και τη θεσμική συνέχεια, μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στην εκπροσώπηση του Ελληνικού Ξενοδοχειακού κλάδου.

Ο Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη συνεργασία, την ενότητα και την κοινή εκπροσώπηση των Ξενοδόχων της Κρήτης, με στόχο μια ακόμη πιο ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία του νησιού σε εθνικό επίπεδο.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο. Γ. Γραμματέας

Μανώλης Σταματάκης Κυριάκος Παπαδάκης