Η εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 δεν είναι ένα απλό ιστορικό γεγονός· είναι ένα σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία, στον αυταρχισμό και στην κοινωνική αδικία. Σήμερα, πολλές πλευρές εκείνου του αγώνα ξαναζωντανεύουν, όπως ο περιορισμός των ελευθεριών, η καταστολή, η ποινικοποίηση των αγώνων και του συνδικαλισμού, ο έλεγχος της ενημέρωσης. Η ακρίβεια, η φτωχοποίηση, η ανασφάλεια, η εμπορευματοποίηση της παιδείας και της υγείας, σε συνδυασμό με το 13ωρο και τους πενιχρούς μισθούς, δημιουργούν μια κοινωνία όπου οι ανισότητες θυμίζουν εκείνη τη σκοτεινή εποχή.

Στον χώρο της εκπαίδευσης, η νεοφιλελεύθερη επίθεση παίρνει τη μορφή της δήθεν «αξιολόγησης», των νέων πειθαρχικών και του διοικητικού αυταρχισμού. Όλα αυτά συνθέτουν μια νέα –και ταυτόχρονα παλιά– «πειθαρχημένη κοινωνία», χωρίς φωνή και χωρίς αντίλογο στο μίζερο περιβάλλον που μας επιβάλλουν.

Και στο διεθνές σκηνικό, η ανθρωπότητα ακροβατεί μέσα στη βία και στους πολέμους από την Παλαιστίνη έως την Ουκρανία. Σε όλο τον κόσμο οι φοιτητές, οι νέοι και οι λαοί ξαναβγαίνουν στους δρόμους για ψωμί, για ειρήνη και ελευθερία, όπως τότε.

Δεν είναι τυχαίο, αλλά πολιτική επιλογή το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια συντονισμένη προσπάθεια αποπολιτικοποίησης της επετείου. Αυτό γιατί η εξουσία φοβάται τη μνήμη που εμπνέει αντίσταση. Όταν ο λαός θυμάται, διεκδικεί.

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί, είμαστε οι φορείς της ιστορικής μνήμης και της δημοκρατικής παιδείας. Είμαστε εκείνοι που προωθούμε την κριτική σκέψη, την ιστορική ανάλυση και τον κοινωνικό προβληματισμό. Με τη στάση και τους αγώνες μας διδάσκουμε στους μαθητές το δικαίωμα να αμφισβητούν, να σκέφτονται, να συμμετέχουν και να αγωνίζονται συλλογικά.

Διδαχθήκαμε και διδάσκουμε για το Πολυτεχνείο, ότι κανένας αντίπαλος, όσο ισχυρός κι αν μοιάζει, δεν είναι ανίκητος, όταν απέναντί του στέκεται η οργανωμένη δύναμη του λαού.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και κηδεμόνες, τους μαθητές, τους φοιτητές και όλη την κοινωνία στις συγκεντρώσεις στις 17 Νοέμβρη στις 18:00, στην κεντρική Πλατεία του Αγίου Νικολάου !

και εκεί όλοι μαζί να τραγουδήσουμε «Σώπα, όπου να ’ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. …Tούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας – δε μπορεί κανείς να μας το πάρει…».

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λασιθίου:

Η Πρόεδρος Σχοινά Βασιλική

Η Γενική Γραμματέας Καραδήμου Μαρία