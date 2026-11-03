Με μεγάλο ενδιαφέρον και με τη συμμετοχή μελών και πολιτών ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές ομιλίες που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Οι εκδηλώσεις οι οποίες είχαν ως κεντρικό θέμα την «Αγωγή του Σύγχρονου Καταναλωτή και την Προστασία από τις Ηλεκτρονικές Απάτες» πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στο ΚΑΠΗ Νεάπολης.

Στις παρουσιάσεις παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Γεώργιος Ξένος, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Γεώργιος Αρακαδάκης, η Προϊσταμένη του τμήματος Λέτα Τσάκωνα, καθώς και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των ΚΑΠΗ Πετρούλα Οικονόμου και Δήμητρα Ψύλλου.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κ. Πολυξένη Δημητρίου, οικονομολόγος και καθηγήτρια Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 42 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο και την εκπαίδευση. Η κ. Δημητρίου μετέφερε στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για την ασφαλή διαχείριση των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών αναπτύχθηκαν σημαντικά ζητήματα με ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση και αποφυγή των ηλεκτρονικών απατών, στην ασφαλή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, στην προστασία των προσωπικών και οικονομικών δεδομένων καθώς και στη διαμόρφωση υπεύθυνων καταναλωτικών επιλογών.

Μέσα από καθημερινά παραδείγματα και μια ιδιαίτερα προσιτή προσέγγιση αναδείχθηκε η σημασία της πρόληψης απέναντι στους σύγχρονους ψηφιακούς κινδύνους.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να λάβουν χρήσιμες κατευθύνσεις για την προστασία τους από τις ολοένα και πιο σύνθετες μορφές ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Η ενίσχυση της γνώσης και η προστασία των πολιτών αποτελούν σταθερές προτεραιότητες για τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ο οποίος θα συνεχίσει να αναπτύσσει ανάλογες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μια ασφαλή και ενεργή κοινωνία.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στην κ. Πολυξένη Δημητρίου για την πολύτιμη εθελοντική προσφορά της, καθώς και σε όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις.