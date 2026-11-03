Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (https://mst.hmu.gr/) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργάνωσε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την εκδήλωση «Παρουσιάσεις Προόδου Ερευνητικού Έργου των Υποψήφιων Διδακτόρων», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00, στο Εργαστήριο 2 του Τμήματος.

Στην εκδήλωση 19 υποψηφίου διδάκτορες του Τμήματος παρουσίασαν διά ζώσης στο Τμήμα, το ερευνητικό έργο που έχουν ήδη εκπονήσει στην διδακτορική τους διατριβή αλλά και εκείνο που πρόκειται να εκπονήσουν και απάντησαν σε ερωτήσεις από το κοινό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης έχοντας το ρόλο του συντονιστή, Καθηγητές του Τμήματος και πλήθος μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, ενώ η κάλυψη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από τον ΕΤΕΠ του Τμήματος κ. Ιωσήφ Κωνσταντουράκη.

Ταυτόχρονα το ευρύ κοινό είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά από το κανάλι του Τμήματος στο ΥouΤube.

Συνολικό βίντεο εκδήλωσης: https://www.youtube.com/watch?v=V2TqeIXZ_NU