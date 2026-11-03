Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (https://mst.hmu.gr/) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργάνωσε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την εκδήλωση «Παρουσιάσεις Προόδου Ερευνητικού Έργου των Υποψήφιων Διδακτόρων», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00, στο Εργαστήριο 2 του Τμήματος.
Στην εκδήλωση 19 υποψηφίου διδάκτορες του Τμήματος παρουσίασαν διά ζώσης στο Τμήμα, το ερευνητικό έργο που έχουν ήδη εκπονήσει στην διδακτορική τους διατριβή αλλά και εκείνο που πρόκειται να εκπονήσουν και απάντησαν σε ερωτήσεις από το κοινό.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης έχοντας το ρόλο του συντονιστή, Καθηγητές του Τμήματος και πλήθος μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, ενώ η κάλυψη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από τον ΕΤΕΠ του Τμήματος κ. Ιωσήφ Κωνσταντουράκη.
Ταυτόχρονα το ευρύ κοινό είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά από το κανάλι του Τμήματος στο ΥouΤube.
Συνολικό βίντεο εκδήλωσης: https://www.youtube.com/watch?v=V2TqeIXZ_NU
Η εκδήλωση είχε έντονο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, δεδομένου πως το Τμήμα ΔΕΤ κατατάσσεται δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 περιφερειακά Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης, πληροί όλα τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια, διαθέτει πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, Καθηγηγητές με διεθνείς διακρίσεις, και τη λίστα Stanford των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως να περιλαμβάνει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
Η πλειοψηφία των υποψήφιων διδακτόρων που παρουσίασαν έχουν ήδη δημοσιευμένο έργο σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σύμφωνα με το πρόγραμμα και αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων πάνω σε ερευνητικά θέματα.
Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με την υπόσχεση πως οι υποψήφιοι διδάκτορες τον Οκτώβριο του 2027 θα παρουσιάσουν στην επόμενη αντίστοιχη εκδήλωση του Τμήματος, νέες ποιοτικές επιστημονικές δημοσιεύσεις και απαντήσεις σε ανοικτά ερευνητικά ερωτήματα που στοχεύουν να διερευνήσουν.
Παρακάτω υπάρχουν τα βίντεο των παρουσιάσεων μέσω ενεργών συνδέσμων για καθένα υποψήφιο διδάκτορα.
|Υποψήφιος Διδάκτωρ
|Επιβλέπων Καθηγητής
|Θέμα Διδακτορικής Διατριβής
|Video
|Εργαστήριο Τμήματος ΔΕΤ
|Γεώργιος Γεράκης
|Χρήστος Λεμονάκης
|Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο διοίκησης μονάδων: Η περίπτωση του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=105
|ADEDS
|Ζωή Καιρού
|Χρήστος Λεμονάκης
|Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση των επιχειρήσεων – Διερεύνηση των διδακτικών μεθοδολογιών που ενισχύονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και την εξατομικευμένη μάθηση (ΕΜ)
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=1677
|ADEDS
|Στυλιανός Τερζούδης
|Ιωάννης Φανουργιάκης
|Η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και ανισοτήτων στη θνησιμότητα από τον καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=3420
|ADEDS
|Νικόλαος Κούνουπας
|Ιωάννης Δημοτίκαλης
|Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με την χρήση οnLine εκπαιδευτικής πλατφόρμας : Eφαρμογή στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης (Ελλάδα)
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=4949
|ADEDS
|Αντώνιος Φουντουλάκης
|Στυλιανός Παπαδάκης
|Έρευνα Βελτιστοποίησης Διοικητικής Δομής και Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Οργανισμών με τη Χρήση Μηχανικής Μάθησης
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=6286
|DataLab
|Ευάγγελος Φλώρος
|Στυλιανός Παπαδάκης
|Towards Secure Network and IoT Environments: Exploring Security and AI for Enhanced Protection
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=7785
|DataLab
|Εμμανουήλ Σταματάκης
|Στυλιανός Παπαδάκης
|Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πλαισίου Αξιολόγησης της Προσωποποιημένης Μάθησης με Χρήση ΑΙ (AI Driven PL) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=8797
|DataLab
|Σμαράγδα Μαρκάκη
|Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης
|Ανάλυση προτύπων σε εικόνες για εφαρμογές ανίχνευσης αντικειμένων και σύνοψης περιεχομένου
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=9662
|DataLab
|Μιχαήλ Περονικολής
|Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης
|Μη Επιβλεπόμενη και Εξατομικευμένη Περίληψη και Τμηματοποίηση Βίντεο
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=10457
|DataLab
|Γεώργιος Σημαντήρης
|Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης
|Μέθοδοι βαθιάς μάθησης και αναγνώρισης προτύπων για τμηματοποίηση πλημμυρών και
εκτίμηση βάθους πλημμυρικών υδάτων σε εναέριες εικόνες
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=10976
|DataLab
|Ιωάννης Καπανταϊδάκης
|Ιωάννης Κοπανάκης
|Artificial Intelligence for Social Media Analytics and Business Reputation Management
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=12255
|e-BI
|Ουρανία Κίτσου
|Γεώργιος Μαστοράκης
|Big data-driven organizational crisis management and human resource development in healthcare
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=13318
|e-BI
|Ιωάννης Παπαδημητρίου
|Γεώργιος Μαστοράκης
|Η διείσδυση της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GAI) στον χώρο της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευκαιρίες και προκλήσεις που αναδύονται σε θέματα δεοντολογίας και προσωπικών δεδομένων των ασθενών
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=14246
|e-BI
|Αικατερίνη Βλαχάκη
|Γεώργιος Μαστοράκης
|SSMEF: A New Conceptual – Methodological – Evaluative Model for Strategic Social Media Engagement in Higher Education
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=15135
|e-BI
|Νικόλαος Θεράπος
|Κωνσταντίνος Βασσάκης
|«Framework for Impact Investing Decision-Making: Integrating ESG Principles and Sustainable Development Goals»
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=15625
|e-BI
|Ευαγγελία Χαΐτα
|Κωνσταντίνος Βασσάκης
|«Ο Ρόλος της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στον Μετασχηματισμό του Μαθησιακού Περιβάλλοντος & της Κριτικής Σκέψης : Από την εξατομικευμένη διδασκαλία στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ».
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=16228
|e-BI
|Αλεξάνδρα Τσεκούρα
|Κωνσταντίνος Βασσάκης
|Συμβολή στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων εφήβων μέσω ειδικών καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=16688
|e-BI
|Ιφιγένεια Μποκογιάννη
|Εμμανουήλ Περακάκης
|Ψηφιακή Χειραγώγηση: Η Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διάδοση Ψευδών Ειδήσεων και την επίδραση στη Δημόσια σφαίρα
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=17531
|e-BI
|Έλλη Νεραντζούλη
|Εμμανουήλ Περακάκης
|Ο αντίκτυπος του Ψηφιακού Συναισθήματος των χρηστών του διαδικτύου στον Τουριστικό κλάδο. Η ανάλυση των διαδικτυακών Κριτικών και Αναφορών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, και η συσχέτιση τους με τις επιδόσεις των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Προορισμών»
|https://www.youtube.com/live/V2TqeIXZ_NU?t=18165
|e-BI