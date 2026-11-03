Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ των Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ, δημιουργών της ταινίας «Καμία Άλλη Γη», φέρνει στο φως μαρτυρίες 24 Ισραηλινών στρατιωτών που εμπλέκονται σε εξ αποστάσεως δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα. Μέσα από αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ισραηλινός στρατός αξιοποιεί συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και αλγορίθμους για τον εντοπισμό και την επιλογή στόχων, αναδεικνύοντας την απανθρωποποίηση του πολέμου και τη μετατροπή της ανθρώπινης ζωής σε στατιστική. Μια συγκλονιστική δημοσιογραφική έρευνα για τους μηχανισμούς της σύγχρονης πολεμικής σύγκρουσης.