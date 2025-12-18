Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με απόφαση κατά πλειοψηφία 6-1 έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τον 33χρονο, πατέρα τριών παιδιών, για την υπόθεση με τις ματωμένες κουρές στο Οροπέδιο Καθαρού. Είχε συμβεί το καλοκαίρι του 2024 και είχε χάσει τη ζωή του ο 36χρονος Γιώργος Νταγιάκος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα στο στήθος.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή του 33χρονου, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών για και τα τρία αδικήματα, χωρίς να αναγνωρίσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.