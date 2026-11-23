Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση τρία (3) περιπτώσεων κλοπών-διαρρήξεων σε οχήματα στα Χανιά.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις Νόμου περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα όπως προέκυψε, κατά το χρονικό διάστημα από 29/10 έως 12/11/2026 είχε διαπράξει τρεις κλοπές σε οχήματα, αφαιρώντας συνολικά χρηματικό ποσό 150 ευρώ, διάφορα έγγραφα και αντικείμενα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μαχαίρι και μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.