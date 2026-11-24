«I Play Rocky»

Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος

Παρασκευή 27/11 – 21:15

Δευτέρα 30/11 – 21:15

Τετάρτη !! 02/12 – ❗ 20:00 ❗

Πριν από 50 χρόνια, η ταινία «Ρόκι» έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, κέρδισε τρία Όσκαρ και χάραξε ανεξίτηλα το όνομά της στην ιστορία του κινηματογράφου. Πίσω όμως από την ιστορία του αουτσάιντερ πυγμάχου που γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής, κρύβεται ένας εξίσου συναρπαστικός αγώνας: εκείνος του Σιλβέστερ Σταλόνε. Ένας άγνωστος τότε ηθοποιός, που αντιμετώπιζε τη μία απόρριψη μετά την άλλη, αποφάσισε να γράψει ο ίδιος το σενάριο που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του, επιμένοντας να υποδυθεί τον Ρόκι και ρισκάροντας τα πάντα για το όνειρό του.

Κατάλληλο άνω των 13 ετών.

\ Γενική Είσοδος: 6€ | ΑΜΕΑ και Πολύτεκνοι: 5€

Κλείστε εύκολα online τα εισιτήριά σας εδώ:

https://www.ticketbox.gr/venues/rex-dimotikos-kinimatografos-agioy-nikolaoy-kritis/