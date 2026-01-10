Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Φουρνής «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διατηρώντας τα πατροπαράδοτα έθιμα και θέλοντας να κρατήσει ζωηρή την εορταστική ατμόσφαιρα των Άγιων ημερών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, διοργάνωσε και φέτος εορταστικές εκδηλώσεις κατά το δεκαήμερο των Άγιων αυτών ημερών. Έτσι με αυτό τον τρόπο, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον, αλλάζει προς το καλύτερο την διάθεση και την ψυχολογία των κατοίκων του χωριού.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου με την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης γιορτής, το στόλισμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου και διάφορα εορταστικά παιχνίδια και δρώμενα. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου παιχνίδι ανταλλαγής δώρων για μικρούς και μεγάλους. Το παιχνίδι αυτό που συνάδει στο πατροπαράδοτο έθιμο των ημερών, ανταλλαγής δώρων, χάρισε ευχάριστες στιγμές και διασκέδαση στους συμμετέχοντες μικρούς και μεγάλους. Την Τρίτη 23 του μηνός έγινε προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας με μεγάλη συμμετοχή. Ανήμερα της εορτής των Χριστουγέννων μια πολυπληθής χορωδία έψαλε τα κάλαντα. Η χορωδία αυτή περιδιάβηκε τους δρόμους και τα σοκάκια του χωριού ψάλλοντας τα παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Κάνοντας στάση σε κάθε σπίτι οι νοικοκυρές με τους δίσκους γεμάτους γλυκίσματα και λοιπά παραδοσιακά κεράσματα, υποδέχονταν τους καλαντάρηδες στις αυλόπορτες των σπιτιών τους, κερνώντας τους την παραδοσιακή ρακή.

Κύρια εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ήταν το καλωσόρισμα του Νέου έτους με την υποδοχή του Αη-Βασίλη και το κόψιμο της Βασιλόπιτας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, η οποία είχε στολιστεί με τον εορταστικό διάκοσμο των ημερών. Την προκαθορισμένη ώρα η αίθουσα γέμισε από κόσμο, με τα παιδιά να έχουν τον πρώτο λόγο. Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους, περιμένοντας τον Αη-Βασίλη. Τα πρωτοχρονιάτικα τραγούδια και κάλαντα, που ακούγονταν από τα μεγάφωνα, έδιναν κέφι και εορταστική ατμόσφαιρα. Σε λίγο έφθασε ο Αη Βασίλης, ντυμένος με την παραδοσιακή του στολή, με τα παιδιά να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Κουβαλώντας στην πλάτη του το σάκο με τα δώρα, σκόρπιζε σοκολάτες, καραμέλες, μπαλόνια και άλλα καλούδια. Στη συνέχεια κόπηκε η Βασιλόπιτα με τις ευλογίες του ιερέα του χωριού μας π. Ιωάννη Ριέρα.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Ανάργυρος Κωστάκης καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους ευτυχία και ό,τι επιθυμούν. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με το ψάλσιμο των παλαιών πρωτοχρονιάτικων καλάντων. Ακολούθησε το μοίρασμα των δώρων στα παιδιά, από τον Άγιο Βασίλη. Η εκδήλωση έκλεισε με το μοίρασμα της βασιλόπιτας και το κέρασμα με τα πλούσια εδέσματα και ποτά, που υπήρχαν άφθονα στον μπουφέ που είχε ετοιμάσει ο Σύλλογος. Ήταν μια ωραία εκδήλωση που γέμισε χαρά μικρούς και μεγάλους και όλοι έφευγαν με την ευχή το νέο έτος να είναι ευτυχισμένο και παραγωγικό.

Με αυτή την εκδήλωση έκλεισε ο κύκλος των εορταστικών εκδηλώσεων, που είχε προγραμματίσει ο Σύλλογος της Φουρνής, με την ελπίδα να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες δημιουργούν όμορφες στιγμές και δίνουν ζωή στα χωριά μας.

Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»