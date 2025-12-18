Τη σημασία και ανάγκη ολοκλήρωσης κομβικών έργων και μελετών στο νησί επισημαίνουν σε σχετική επιστολή προς τον υπ. Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, οι ξενοδόχοι Κρήτης. Αναφέρουν:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης επιθυμεί να Σας εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες για τη συμβολή σας στην ένταξη του οδικού τμήματος Κίσσαμος – Χανιά στη σύμβαση παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), μια εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για τη Δυτική Κρήτη και το σύνολο του νησιού.

Η απόφαση αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών και την ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κρήτης.

Παράλληλα, θα θέλαμε να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσει απρόσκοπτα και να ολοκληρωθεί ο συνολικός σχεδιασμός των κρίσιμων οδικών υποδομών του νησιού. Ειδικότερα, θεωρούμε απαραίτητο:

την ολοκλήρωση της Παράκαμψης Παχειάς Άμμου, έργο κομβικής σημασίας για την ασφαλή και ταχεία πρόσβαση προς την Ιεράπετρα και τη Σητεία,

την ολοκλήρωση των μελετών που έχουν ήδη ανατεθεί για το τμήμα του Β.Ο.Α.Κ. έως τη Σητεία, ώστε να διασφαλιστεί ο ενιαίος και ισόρροπος αναπτυξιακός χαρακτήρας του άξονα σε όλη την Κρήτη.

Την ένταξη της σύνδεσης του Αεροδρομίου Χανίων με τον Β.Ο.Α.Κ. στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της για τη λειτουργικότητα του άξονα και την εξυπηρέτηση εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως.

Παράκαμψη Καλού Χωριού – γέφυρα Φρουζή στον νομό Λασιθίου.

Είμαστε βέβαιοι ότι, με τη δική σας καθοριστική συμβολή, τα παραπάνω έργα μπορούν να προχωρήσουν, ολοκληρώνοντας ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο αντάξιο της σημασίας της Κρήτης .

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μέχρι σήμερα στήριξή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής φιλοξενίας και της ασφάλειας των κατοίκων της Κρήτης.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Μανώλης Σταματάκης Κυριάκος Παπαδάκης