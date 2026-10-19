Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξενεί για δεύτερη συνεχή χρονιά μία σημαντική διεθνή διοργάνωση χορού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως προορισμού πολιτισμού και μεγάλων εκδηλώσεων

Από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, η πόλη θα βρεθεί στο επίκεντρο της χορευτικής δημιουργίας, φιλοξενώντας τα Προκριματικά Ελλάδας και Κύπρου (Live Qualifying Event) του Dance World Cup 2027, μέσα από τα οποία ταλαντούχοι χορευτές θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον Μεγάλο Παγκόσμιο Τελικό, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Οι διαγωνιστικές εκδηλώσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στον χώρο της Λίμνης Βουλισμένης, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε στεγασμένο χώρο στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Εφόσον προκύψει αλλαγή στον χώρο διεξαγωγής, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Το Dance World Cup αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο του χορού και είναι γνωστό ως οι «Ολυμπιακοί του Χορού». Δίνει τη δυνατότητα σε νέους χορευτές ηλικίας έως 25 ετών και σε σχολές χορού να αναδείξουν το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική τους έκφραση σε διεθνές επίπεδο.

Μέσω της ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), οι διαγωνιστικές εμφανίσεις προβάλλονται σε κοινό από ολόκληρο τον κόσμο, προσδίδοντας στη διοργάνωση σημαντική διεθνή προβολή.

Για τρεις ημέρες, η πόλη θα κινηθεί στους ρυθμούς του χορού, αποτελώντας σημείο συνάντησης χορευτών, χορογράφων, εκπαιδευτών και σχολών από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα διαφορετικές κατηγορίες χορού, από το κλασικό μπαλέτο και τον σύγχρονο χορό έως το hip-hop, τον ακροβατικό χορό και τους παραδοσιακούς χορούς, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό θέαμα.

Πέρα από τη διαγωνιστική του διάσταση, το Dance World Cup αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της πολιτιστικής ανταλλαγής και της δημιουργικής συνάντησης νέων ανθρώπων με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη τους για τον χορό.

Παράλληλα, η φιλοξενία μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ενισχύει την προβολή του Αγίου Νικολάου και αναδεικνύει τις δυνατότητες της περιοχής στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού, με θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων και ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της περιοχής, με στόχο την καθιέρωση του Αγίου Νικολάου ως τόπου φιλοξενίας σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων.

Διαγωνιστικά είδη χορού

– Κλασικό μπαλέτο (Classical Ballet)

– Σύγχρονος χορός (Contemporary)

– Μοντέρνος χορός (Modern)

– Jazz και Commercial Jazz

– Lyrical

– Hip-Hop και Street Dance

– Tap Dance (Κλακέτες)

– Acro Dance (Ακροβατικός χορός)

– Εθνικοί και παραδοσιακοί χοροί (National & Folk Dance)

Πληροφορίες

Διοργάνωση: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ)

Ημερομηνίες: 23–25 Οκτωβρίου 2026

Τόπος: Λίμνη Βουλισμένη, Άγιος Νικόλαος (εναλλακτικά, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, στεγασμένος χώρος στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου)

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