Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 -10 ήμερες μετά την έναρξη των μαθημάτων- τελέστηκε ο αγιασμός στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίου Νικολάου από τον παπά Τζάβλα τον οποίον και ευχαριστούμε πολύ.

Παρευρέθηκαν όλοι οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές του σχολείου,

καθώς και η Διευθύντρια του κεντρικού ΣΔΕ Ιεράπετρας,Πηγιάκη Ρέα, η οποία τους καλωσόρισε και επισήμως,τους συνεχάρη για την απόφαση τους να φοιτήσουν στο σχολείο μας ,και τους ευχήθηκε να έχουν μία καλή και δημιουργική χρονιά.

Στον αγιασμό μας τίμησαν και οι 3 διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων,Καλλιόπη Πεδιαδίτη, Γιωργος Χαβάκης και Ελένη Τζερεμέ .

Ο υποδιευθυντής του ΣΔΕ Ιεράπετρας

Αργυράκης Δημήτριος